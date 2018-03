Lucca per l’ambiente soddisfatta per la creazione dell’osservatorio

LUCCA – Un altro importante tassello compone l’amministrazione lucchese, la creazione e il rinnovamento dell’osservatorio affari animali è un ulteriore dimostrazione di quanto Lucca per l’Ambiente e la maggioranza lucchese che sostiene il sindaco Tambellini abbiano occhio di riguardo sul benessere animale e ambientale.

Un altro risultato che rivendica Lucca per l’Ambiente che è stata subito motore trainante per le politiche animaliste del Comune.

Un osservatorio dalla composizione snella e che, per vocazione delle associazioni presenti, può dare risposte e dare input sulle tematiche afferenti.

Sgambatoi per cani, colonie feline, bandi per associazioni e sensibilizzazione della cittadinanza sulle questioni animali siamo sicuri saranno snodi principali dell’azione del rinnovato organo comunale.

Auguriamo da subito buon lavoro a tutti i membri dell’osservatorio e a tutte le associazioni e rimaniamo a disposizione.

Lucca per l’Ambiente