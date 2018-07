Lucca: nei mesi di luglio ed agosto cambiano alcuni orari di servizi USL

LUCCA – Come consuetudine nel periodo estivo cambiano alcuni orari di apertura al pubblico di alcuni servizi dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

In particolare per il mese di luglio e fino al 20 agosto, come avvenuto anche negli anni precedenti, l’ufficio di programmazione chirurgica (UCP) sarà aperto in orario mattutino. Si ricorda comunque che le proposte di inserimento in lista d’attesa chirurgica possono pervenire all’UCP anche tramite fax al numero 0583.970225 o tramite email all’indirizzo upc@nullusl2.toscana.it.

Inoltre si evidenzia che, sempre nei mesi di luglio e agosto, il personale del front office del punto donna/consultorio di Lucca (edificio B della Cittadella della Salute “Campo di Marte”) risponde alle esigenze dell’utente in particolare il mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.