‘Lucca In’, un progetto per 4 comuni contro le ‘povertà educative’

LUCCA – Nasce ‘Lucca In’, un progetto che mette insieme tutta la comunità educante, i bambini, i genitori, prefiggendosi di sperimentare un nuovo modo di ‘fare educazione’, nell’ambito di un progetto nazionale volto all’abbattimento del disagio sociale che colpisce le famiglie più disagiate, con il maggior numero di figli e che mette al centro della sua azione la natura come fil rouge dell’intero progetto.

‘Lucca In’ è stato presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e dal sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, che ha rappresentato anche gli altri Comuni della Piana coinvolti nel progetto e, cioè, Villa Basilica e Capannori.

OBIETTIVO – Il progetto si pone come obiettivo primario quello di riempire il vuoto e dare nuove possibilità educative alle famiglie, tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. ‘Lucca In’ ha ottenuto un finanziamento di 416mila euro, dopo aver vinto il bando nazionale per la prima infanzia dell’impresa sociale ‘Con i bambini’, impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria, il Forum nazionale del Terzo settore e il Governo.

LA FONDAZIONE CR LUCCA – Come dicevamo, le fondazioni bancarie sono soggetti fondamentali per la realizzazione di questo progetto, e, appunto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per voce del suo presidente, Marcello Bertocchini, assicura che vi saranno finanziamenti pari a 2,1 milioni di euro in tre anni (700mila euro l’anno). «Per noi – dice Bertocchini – è importante investire nella lotta alle povertà educative e, a fronte di un progetto valido, come quello presentato dalle amministrazioni comunali lucchesi, abbiamo aderito in maniera convinta. Ritengo fondamentale – ha concluso – che si siano superati i campanilismi, per andare verso una programmazione coordinata e che coinvolge amministrazioni che insistono sullo stesso territorio».

LA NATURA – Laboratori, incontri, attività: tutto ruoterà attorno alla ‘natura’ che viene vista dai promotori del progetto ‘Lucca In’ come punto di incontro tra bambini, genitori ed educatori. Attraverso un rinnovato rapporto con la natura, infatti, si può rafforzare l’opportunità educativa. Gli spazi educativi già esistenti verranno potenziati e aperti alle famiglie con incontri, corsi e laboratori, sempre caratterizzati dalla valorizzazione delle attività all’aria aperta. A Capannori prenderà il via una ludoteca itinerante che avrà il suo centro ad Artemisia ma si estenderà in tutte le sedi scolastiche, per coinvolgere i bambini e le famiglie che vivono nelle zone più periferiche. Un’altra ludoteca – che si affiancherà a quella già esistente a San Concordio – nascerà poi nell’Oltreserchio.

CHI NE USUFRUISCE – I destinatari delle attività non sono solo i bambini, ma anche i genitori e tutte le famiglie che saranno coinvolti per far parte di gruppi auto-organizzati, che potranno scambiarsi beni, tempo e competenze per la cura dei figli, anche con il supporto di una piattaforma digitale.

ORTI E GIARDINI URBANI A LUCCA E CAPANNORI – Tra le varie iniziative, vi sarà una parte dedicata agli orti e ai giardini urbani tanto a Lucca che a Capannori. Un modo, questo, per avvicinare i più piccoli alla natura, in modo concreto e non solo teorico. «Il rapporto con la natura – commenta il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – è sempre importante, ma in questo progetto assume ancora più rilievo perché, a fronte di un cambiamento sostanziale della società che è sempre più multiculturale, riesce a trovare una base comune che unisce tutti, grandi e piccini e di qualsiasi tipo di provenienza. Il progetto ha il merito inoltre di mettere insieme quattro Comuni, scuole e associazioni, ottenendo un cospicuo finanziamento che utilizzeremo sul territorio per valorizzare un’offerta formativa ampia e molto composita, di grande qualità».

Soddisfatto anche l’assessore alla scuola di Capannori, Francesco Cecchetti che sottolinea l’importanza della sinergia che si è creata e che ha permesso creare nuove opportunità educative, mentre l’assessore Elisa Anelli di Villa Basilica ha sottolineato l’importanza dell’investimento nei presidi educativi esistenti, che divengono così presidi per tutta la comunità.

ORARIO PIU’ LUNGO AD ALTOPASCIO – Altopascio ha deciso di destinare i fondi al prolungamento dell’orario dei nido comunale ‘Primo volo’, come le stesse famiglie che frequentano la struttura avevano chiesto. «Il prolungamento dell’orario – dice il sindaco Sara D’Ambrosio – è un’azione concreta che abbiamo voluto mettere in campo da subito, perché fortemente sentita dagli stessi genitori. Queste risorse ci permetteranno di sostenere al meglio il costo dell’intervento che viene finanziato fondamentalmente dall’amministrazione comunale, anche per una precisa volontà di incidere il meno possibile sulle famiglie. Il nido comunale ‘Primo Volo’ rappresenta un’eccellenza educativa del nostro territorio, dagli spazi alle attività proposte, al coinvolgimento delle famiglie nei percorsi formativi. Con il prolungamento dell’orario, inoltre, riusciamo a creare nuove occasioni di crescita che vanno dai laboratori naturali e creativi, portati avanti anche grazie alla presenza dei genitori, alle attività all’aperto, spesso e volentieri di tipo manuale. Voglio infine sottolineare l’importanza del fare rete tra enti e territori diversi: un segnale di unità sul piano educativo: un modo concreto di intercettare risorse consistenti, un’azione congiunta per il bene delle famiglie e dei ragazzi».