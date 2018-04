Lucca Film Festival: Sabina Guzzanti e i documentari: ‘genere libero per fare cinema’

LUCCA – «Il documentario è un modo libero per fare cinema». Così Sabina Guzzanti, oggi, al primo appuntamento del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 in una conversazione con il pubblico sul cinema, satira e documentario.

«Il genere documentario non ti impone molte regole – ha detto Guzzanti al Teatro del Giglio – sia dal punto di vista cinematografico sia dal punto di vista di contenuti. Per questo mi sento libera di narrare e raccontare dei contenuti attuali come dal primo documentario Viva Zapatero».

«Tra l’altro – ha detto Guzzanti – sto proprio girando un nuovo documentario sul movimento Il Potere al Popolo un gruppo di persone che si è presentato alle ultime elezioni politiche. Stavo per andare per un periodo in America – racconta Guzzanti – proprio nel periodo delle elezioni politiche italiane amareggiata dalla campagna elettorale. Un giorno però ho incontrato una delle esponenti del movimento e parlando con lei è nato così il progetto, in modo molto estemporaneo. Sto montando il documentario dopo averlo finito – ha detto scherzosamente Guzzanti – me ne vado davvero perché devo lavorare e qui è sempre più difficile».

Parlando sempre cinema e satira Guzzanti ha detto che è un genere molto importante nel corso della storia e molti autori hanno sempre rilasciato uno spazio alla satira. «La satira ti fa sentire che c’è democrazia. E’ quella cosa che ti ridere e quindi non ti a paura. Se un popolo ride vuol dire che può ridere insieme».

Alla domanda se la televisione le manca Guzzanti ha detto che «non mi manca professionalmente perché mi piace molto fare cinema. Oggi non la guardo perché non ci sono molte cose che mi interessano. E’ noiosa e quindi possibilmente non vorrei starci dentro, oggi. La Rai è stata completamente stravolga, anche dal punto di vista strutturale. A questo paese secondo me, politicamente, una televisione di qualità manca tantissimo».

A fine della conversazione con il pubblico Guzzanti ha abbozzato una imitazione del sindaco di Roma Virginia Raggia recitando ‘voglio ricordare a tutti che sono stata eletta con il 67 per cento dei voti ma poteva capitare a chiunque di voi. Io ho semplicemente vinto un provino con Casaleggio. La sera stiamo facendo delle sedute spiritiche per capire cosa aveva in testa Casaleggio quando a pensato a me come sindaco di Roma. Trasparenza‘

Il festival di Lucca apre ufficialmente stasera con l’anteprima italiana del film ‘Isle of Dogs’ di Wes Anderson, USA (2018) distribuito dalla 20th Century Fox e prossimamente in Italia. Tra gli eventi speciali del primo giorno anche le anteprime della serie tv della terza stagione di ‘Billions’ che andrà in onda su Sky Atlantic dal 13 aprile e il film documentario ‘Storie di Altromare’ di Lorenzo Garzella, ritratto sull’artista toscano Antonio Possenti.