Lucca Crea non ci sta e rimanda al mittente le accuse di Bindocci: ‘Bilancio con utile di 114mila euro’

«È comprensibile che il bilancio di un’azienda non sia immediatamenteintelligibile da tutti – precisa Marco Terigi – e per questo abbiamo risposto a questo tipo di dubbi già durante la commissione. Ribadisco però volentieri che il bilancio 2017, approvato dal consiglio di amministrazione di Lucca Crea srl chiude con un utile al netto delle imposte, e non con una perdita come afferma Bindocci, di 114mila euro, grazie ad una componente straordinaria di euro 220mila euro, senza la quale ci sarebbe stata, evidentemente, una perdita di circa 86mila euro».

Sul fatto che tocchi a Lucca Crea portare risorse alla città, e non viceversa, Terigi aggiunge: «L’azienda porta alla città tramite i cinque giorni di Lucca Comics & Games un indotto stimabile in circa 80 milioni di euro, senza contributi pubblici, ma anzi versando svariate centinaia di migliaia di euro per molte voci che forse alcuni consiglieri comunali ignorano, come l’occupazione del suolo pubblico e l’Opera delle Mura, la pulizia delle strade, lo spazzamento e anche la tassa sui rifiuti, i parcheggi alla Metro, l’utilizzo con servizi del teatro del Giglio, tutte le misure di sicurezza eccetera. ‘Batter cassa’ non è quindi l’espressione più associabile all’azienda».

Infine il consigliere specifica: «Appare doveroso evidenziare come l’attenta e scrupolosa politica economico-gestionale sia di Lucca Fiere & Congressi spa (a partire dal 2012) che di Lucca Comics & Games srl, dalla cui fusione è nata l’attuale Lucca Crea srl, consente oggi di avere una società piena e libera proprietaria del fabbricato che ospita il polo fieristico senza alcun debito e con una rassicurante liquidità sui conti correnti bancari. Sul tema scuole, infine, oltre a menzionare che a Lucca Comics & Games l’intero Real Collegio è da anni dedicato con ingresso gratuito alle famiglie, ai bambini e alle scuole; vanno ricordate inoltre le attività che nel tempo con Lucca Junior si sono tenute in collaborazione con gli istituti del territorio, come seminari sulla mafia e sulla shoah, sulla prevenzione all’alcol, fino a Scarty e Blu Tube, passando per l’attivazione della sede fissa della Ludo Lega lucchese al Foro Boario, che mette a disposizione un importante spazio di socializzazione».