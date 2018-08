Lucca Comics & Games cerca i ‘felpati’ per l’edizione 2018

LUCCA – Alla ricerca di ‘felpati’: Lucca Comics & Games annuncia che c’è tempo fino al 3 settembre per avanzare la propria candidatura per i “felpati” di Lucca Comics & Games 2018.

In questi giorni si è chiuso il bando per la società aggiudicatrice e si stanno concludendo le verifiche di norma. Anche quest’anno, infatti, come già nelle passate edizioni, ad effettuare le selezioni sarà una società esterna che si è aggiudicata l’appalto per lo svolgimento dei servizi, e potrà scegliere, in base alle proprie necessità e al proprio progetto, l’eventuale personale da utilizzare in base al progetto e nel rispetto delle vigenti normative.

Ecco dove andare per avanzare la propria candidatura dal sito di Lucca Crea srl:

https://www.luccacrea.it/la-societa/amministrazione-trasparente/lavora-a-lucca-comics-games-2018/

Compilando il form on line si potrà inviare la propria candidatura che verrà reindirizzata alla società che ha vinto l’appalto (naturalmente, l’invio non costituirà garanzia di essere chiamati).

Gli eventuali selezionati potranno essere destinati dalla società appaltatrice dei servizi a diversi incarichi come ad esempio: dal riscontro del possesso di biglietto e braccialetto ai padiglioni, all’ordinamento delle code, ai servizi di accredito, reception e accoglienza.