Lucca Comics & Games ad Altopascio: lo scenario perfetto per un gioco di ruolo fantasy

ALTOPASCIO – Cresce l’attesa ad Altopascio per l’arrivo della magia Comics&Games nel centro storico, grazie al primo gioco di ruolo fantasy dal vivo del paese. Questa, infatti, è una delle novità più importanti dell’edizione 2018 del Luglio altopascese, organizzato dall’amministrazione comunale insieme con i commercianti e le tante associazioni del territorio. Altopascio per una notte diventa mistero – Gioco di ruolo fantasy nel centro storico”, manifestazione nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Lucca Crea (la società che organizza la kermesse legata al mondo del fumetto), che sabato 7 luglio a partire dalle 19, sotto il cappello di “Aspettando Lucca Comics&Games” porterà ad Altopascio una storia inedita, che sarà svelata solo giocando. L’evento coinvolgerà piazza Ospitalieri, la Mediateca, la Corticella e piazza Garibaldi, richiamando molti appassionati da tutta la provincia e non solo, con una storia che sorprenderà e affascinerà il pubblico.

Un’edizione ricca di novità e di proposte trasversali quella del Luglio altopascese 2018, con iniziative di grande interesse per tutti che spaziano dalla musica, allo spettacolo, allo sport, alla cucina e molto altro.

Grazie alla convenzione tra Comune di Altopascio e Lucca Crea e alla collaborazione con l’associazione GruppoLuceNera, sabato (7 luglio) piazza Ospitalieri si trasformerà in un perfetto “set naturale” per un avvincente viaggio nel mondo del fantasy. Un’esperienza unica nel suo genere, in grado di catturare l’interesse anche di chi non parteciperà direttamente all’evento: durante la manifestazione, infatti, l’accesso alla piazza sarà sempre possibile, in modo che chiunque possa assistere al gioco in diretta. Chi, invece, volesse partecipare in qualità di personaggio, deve scrivere all’email associazionegruppolucenera@nullgmail.com.

Per i partecipanti l’appuntamento è per le 18, mentre il gioco vero e proprio prenderà il via alle 19.