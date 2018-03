Lucca Comics: da Confcommercio “squadra che vince non si cambia”

LUCCA – Prende la parola Confcommercio, in merito ai nuovi assetti che si stanno delineando ai vertici della manifestazione Lucca Comics & Games.

<<La nostra associazione – si legge in una nota – è da tanto tempo in prima linea a difesa e valorizzazione di un festival che dà lustro alla città, con grandi vantaggi in termini di turismo ed indotto economico. E’ in questa ottica che Confcommercio segue con la massima attenzione gli scenari che si stanno delineando alla guida tecnica e politica di Lucca Crea, la società che si occupa dell’organizzazione della manifestazione>>.

<<In primo luogo – prosegue la nota – non possiamo che esprimere soddisfazione per la vittoria ottenuta da Emanuele Vietina nel bando pubblico che ha portato alla nomina del nuovo direttore generale: una considerazione squisitamente tecnica, quella della nostra associazione, che trae spunto dall’ottimo lavoro svolto da Vietina nei tanti anni che lo hanno visto, prima come vicedirettore e poi come direttore, alla guida di Lucca Comics. Vietina è una figura che conosce bene la complessa macchina organizzativa ed è, assieme alla squadra capitanata a lungo da Renato Genovese, uno dei principali artefici dell’autentica esplosione mediatica e di pubblico registrata dal festival negli ultimi anni>>.

<<Al tempo stesso – termina Confcommercio – auspichiamo che anche dal punto di vista politico prevalga la linea della continuità: l’attuale presidenza è infatti l’altra componente che ha reso possibile l’autentico boom di Lucca Comics ragion per cui riteniamo, nell’esclusivo interesse della manifestazione, che anche l’attuale presidente Francesco Caredio meriti di poter portare avanti il proprio operato>>.