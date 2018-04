Lucca Classica e Lucchesi nel Mondo insieme per il Concerto del Primo Maggio

LUCCA – Lucca Classica e Lucchesi nel mondo, insieme, nel segno di Puccini per uno dei quattro appuntamenti di anteprima del Festival. Martedì 1° maggio alle 16, con navetta gratuita in partenza dal Palazzetto dello Sport alle ore 15, si svolgerà a Celle, grazie alla collaborazione con la collaborazione con l’ISSM Luigi Boccherini di Lucca, il concerto di Agnese Manfredini che eseguirà la struggente Partita in la minore BWV 1013 di J. S. Bach. Manfredini frequenta come borsista il biennio di eccellenza al “Boccherini” nella classe di flauto di Filippo Rogai.

In occasione dell’evento sarà organizzata una visita guidata gratuita al Museo Pucciniano.

Per info e prenotazioni: lucchesinelmondo@nullvirgilio.it – 0583-467855 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12) 3289356490 – 3476746398 .