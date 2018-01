Lucca Civica ringrazia Bortoli e augura buon lavoro a Del Prete

LUCCA – «Appresa la notizia delle dimissioni di Bortoli dalla carica di amministratore unico di Lucca Holding SpA, sentitamente siamo grati a lui per l’impegno profuso, la professionalità e la disponibilità dimostrata in questi anni. Il suo ruolo è stato fondamentale nel perseguimento degli obiettivi che come maggioranza ci siamo proposti, per nulla scontati, ma raggiunti. Ci riferiamo in primo luogo al taglio dei costi di gestione nelle partecipate e alla riorganizzazione del sistema nel suo complesso, in linea con le attuali disposizioni normative e con una politica, quella dell’Amministrazione Tambellini, volta alla trasparenza e alla sobrietà. Bortoli, sempre rimanendo nel suo ruolo, è stato continuamente a disposizione di tutti, maggioranza e opposizione, quale uomo in grado di condividere la sua ampia esperienza professionale e la profonda conoscenza normativa, non si è mai negato, avendo la capacità di ascoltare ed illustrare adeguatamente ogni attività svolta. Personalmente e a nome di Lucca Civica quindi ringraziamo con sincerità e stima Bortoli per quanto fatto e con l’occasione auguriamo buon lavoro al suo successore, Claudio Del Prete».

Claudio Cantini e Virginia Lucchesi

Lucca Civica