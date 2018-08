Lucca Chamber Music Festival: giovedì appuntamento nella chiesa di Sant’Andrea

LUCCA – ll Lucca Chamber Music Festival, rassegna musicale promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha il piacere di presentare il Trio Ludwig, formato dal violinista Carlo Bernini, il violista Tommaso Valenti e la violoncellista Francesca Gaddi. L’appuntamento sarà per giovedì 16 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa di sant’Andrea del centro storico.

I tre musicisti interpreteranno tre tra i maggiori brani mai scritti per questa formazione accompagnando il pubblico dall’ elegante raffinatezza boccheriniana alla potenza espressiva della musica di Beethoven.

In programma i trii n.4 e n. 5 op.14 di L. Boccherini e il trio in do minore op.9 di L.V.Beethoven .

Un concerto assolutamente da non perdere.

I biglietti saranno disponibili sul luogo del concerto dalle 17.00 oppure online su luccachambermusicfestival.org.