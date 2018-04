Lucca capitale del tatuaggio per tre giorni: al via al Polo Fiere la quinta edizione di ‘Lucca Tattoo Expo’

LUCCA – Per tre giorni Lucca sarà la capitale italiana del tatuaggio. E questo sarà possibile grazie a ‘Lucca Tattoo Expo’, la kermesse dedicata al tatuaggio in programma al Polo Fiere dal 20 al 22 aprile e che giunge quest’anno alla sua quinta edizione.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Orsetti dall’assessore comunale alla Cultura e al Turismo Stefano Ragghianti, il direttore generale di Lucca Crea Srl Emanuele Vietina e gli organizzatori della manifestazione Francesco Cerasomma di Promo Lucca Editrice e Davide Carpeggiani in qualità di direttore artistico e marketing dell’evento.

«Un evento che arriva alla quinta edizione – commenta l’assessore Ragghianti – dimostra la sua validità. Nel caso specifico, inoltre, si tratta di una manifestazione caratterizzata da una costante crescita, anno dopo anno, fino a diventare un reale punto di riferimento per questo mondo».

Non molto dissimile il parere del direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, il quale sottolinea come il pubblico di questa manifestazione sia principalmente proveniente da fuori Lucca, cosa questa che porta un forte vantaggio in termini di marketing territoriale. «Stiamo lavorando – afferma Vietina – per far affermare sempre più questa iniziativa che esalta il linguaggio per immagini e della narrazione per immagini. Grazie a kermesse di questa portata e di questa qualità si può parlare di una reale rivalutazione del Polo Fiere di Lucca».

Tante le novità e gli ospiti di questa edizione. Intanto saranno 230 i tatuatori presenti alla fiera, ai quali si affiancano una trentina di espositori. Un parterre di artisti del tatuaggio che provengono da molte città italiane, ma anche dalla Svizzera, dalla Germania, dal Portogallo, dalla Gran Bretagna, dalla Russia, Ucraina, Brasile e Stati Uniti.

Il punto ristoro sarà curato, invece, dallo chef Carlo Banducci, mentre sabato alle 17, verrà presentato il libro ‘Il Marchio Ribelle’, dello scrittore e tatuatore Nicolai Lilin che sarà presente alla presentazione e risponderà alle domande di Gina Truglio della libreria Ubik di Lucca.

Altra presenza che non mancherà di richiamare molti appassionati è quella della modella di tatuaggi Miss Ink Halabama che arriva a Lucca dopo una trasferta a Los Angeles per un servizio fotografico per una rivista di settore. Mentre, durante l’intera manifestazione vi sarà un concorso per band locali, che porterà al vincitore un’occasione non da poco: la possibilità di registrare in studio il proprio lavoro discografico.

I visitatori, oltre a trovare artisti per ogni genere di tatuaggio, potranno anche partecipare a un nutrito programma di spettacoli collaterali, come da tradizione della convention. In prima battuta l’atteso contest degli artisti tatuatori che presenteranno di fronte a una giuria di guest star i loro lavori realizzati durante la tre giorni: le targhe verranno assegnate ai primi tre classificati nelle varie categorie. Tra i tanti appuntamenti, anche l’esibizione di Braccio di Ferro a cura dell’omonima Federazione e l’esibizione di Karate a cura della Palestra Samurai Karate di Lucca. La speaker ufficiale sarà Fausta Belli di Radio Nostalgia.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.luccatattooexpo.it. Il costo dei biglietti è di 5 euro per il venerdì (orario 15.00-23.15), di 10 euro per sabato (ore 10.00 – 24.00) e domenica (ore 10.00 – 22.00) mentre sarà possibile entrare gratuitamente dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di sabato e dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di domenica. E’ stato istituito un servizio di bus navetta gratuito ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria al Polo Fiere per sabato 21 e domenica 22 aprile.

Ecco il programma nel dettaglio

Venerdì 20 aprile dalle ore 15,30 alle ore 19,30 ” Contest Band Emergenti”

Ore 21,00 Tattoo Contest.

Ore 22,00 premiazione contest, e premiazione Best Allestimento Stand.

Ore 22.30 esibizione terzo classificato del concorso Battle Band Emergenti.

Ore 23,30 chiusura manifestazione.

Sabato 21 aprile dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ” Scuola gratis di tatuaggio” lezione a cura di ” Impara Ora “.

Ore 17,00 presentazione del libro di Nicolai Lilin.

Ore 18,00 Pole Dance a cura di Abacadaluna.

Ore 18,30 Esibizione Team Tyrsenoi ” Braccio di ferro “.

Ore 19,00 esibizione e contest di Body Painting.

Ore 20,00 Tattoo Contest

Ore 21,00 premiazione Contest Tattoo e contest Body Painting.

Ore 21,30 Grand Gala del tatuaggio by must pro team.

Ore 22,30 Esibizione del secondo classificato al concorso Battle Band Emergenti.

Ore 24,00 chiusura manifestazione.

Domenica 22 aprile ore 10,00 apertura al pubblico.

Ore 12,00 Esibizione di Auto Tuning By MC2 Club.

Ore 14,00/15,00 ” Scuola gratis di Tatuaggio ” a cura di Impara Ora.

Ore 15,00 Esibizione vincitore Battle Band del concorso band emergenti.

Ore 16,00 Esibizione di Arti Marziali a cura della Palestra Samurai Karate.

Ore 17,00 Pole Dance a cura della scuola Abacadaluna.

Ore 17,30 DJ & Drum Set K.Bros.

Ore 18,30 Esibizione Team Tyrsenoi Braccio di Ferro.

Ore m19,30 Tattoo Contest

Ore 21,00 premiazione contest tattoo, premiazione Battle band,Best Barber e Staff.

Con il solo ticket d’ingresso alla convention si potrà assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli in programma.