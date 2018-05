“Lucca Bimbi”: il 9 e 10 giugno al Real Collegio c’è la Festa dei bambini e delle famiglie

LUCCA – Spettacoli, laboratori, giochi e divertimento. Il 9 e 10 giugno il Real Collegio di Lucca si trasforma nel paradiso dei bambini con la terza edizione di “Lucca Bimbi”, la più grande e unica manifestazione in centro città dedicata ai bambini e alle famiglie. Ideata da Vitalba Scalia e Carmelo Arena e organizzata dall’agenzia di Comunicazione & Marketing Ingegno Creativo, e da Puzzle Animazione, agenzia di Animazione & Spettacolo, con il patrocinio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca e Regione Toscana.

La manifestazione è stata presentata questa mattina (martedì 28 maggio) in una conferenza stampa a cui sono intervenuti: Vitalba Scalia e Carmelo Arena di “Ingegno Creativo” eDeborah Cirillo e Christian Dallari, di “Puzzle Animazione”, e Ilaria Vietina, assessore alle politiche formative del Comune di Lucca.

Una grande festa, una due giorni no-stop, dalle 10 alle 20, con stand attivi, aree gioco, laboratori didattici, spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgeranno tutti i visitatori. I bambini potranno dare libero sfogo alla fantasia e diventare protagonisti di un mondo fantastico. I genitori riscopriranno la bellezza del divertimento puro, stupendosi di quanto sia meraviglioso emozionarsi tutti in famiglia!

Tra gli spettacoli da segnalare “Il Musical La Bella e La Bestia” con tutti i personaggi di una delle storie più amate di sempre, e lo spettacolo di magia, dove ciò che non ti aspetti diventa vero. Grande attesa anche per il percorso itinerante “Favoleggiando di Fiaba in Favola”, che in questa edizione si veste di nuova bellezza.

“Guardare la vita da un’altra prospettiva, quella dei nostri bambini: questo è l’obiettivo di ‘Lucca Bimbi.’ – spiega la “mamma” della manifestazione, Vitalba Scalia ̶ “I bambini hanno molto da insegnare, con i loro occhi pieni di meraviglia, i sorrisi grandi e luminosi sono il vero motore di questa iniziativa che nasce per offrire ai genitori non solo l’opportunità di un weekend in famiglia, ma anche la magia di ritornare bambini e vivere quelle emozioni sopite ma mai del tutto dimenticate, quando una risata argentina ci bastava per essere felici e grati del dono stesso della vita”.

Anche in questa edizione si confermano partner e sponsor autorevoli quali: Mondo Convenienza, Hasbro, Play-Doh, Peppa Pig, Carrera, Mc Donald’s, Conad, Algol Consulting, Ecoverde, Hocus&Lotus, Stikets, Polistirolo 2000, Van4You, Artech s.r.l. impianti elettrici, e media partner quali: GG Giovani Genitori, Lucca Kids e Verde Azzurro Notizie.

L’evento sarà arricchito da un’Area stand con l’eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema, e spazi dedicati ad alcune grandi aziende che saranno presenti con i loro prodotti, giochi e tanti gadget. All’interno della manifestazione sarà inoltre possibile mangiare, grazie a una mini Area-food.

Ogni famiglia, visto l’ampio ventaglio di proposte che animeranno il Real Collegio, saprà cogliere le opportunità più appropriate per il divertimento e la creatività dei propri figli.

Ecco nel dettaglio le numerose aree di questa terza edizione di Lucca Bimbi:

Area Lego: un luogo magico per grandi e bambini da 0 a 100 anni. Quattro tavoli predisposti a gioco libero con i mattoncini Lego e una vasca colma di mattoncini Duplo per fare giocare anche i bambini più piccoli; il tutto operativo a ciclo continuo e in qualsiasi orario. Inoltre ci saranno i laboratori con un tutor che guiderà i bambini nel montaggio di set Lego. A cura di: Collego.

English Area Magic World! Un’area Permanente dove imparare l’inglese entrando nel mondo magico di Hocus&Lotus dove si parla una nuova lingua. In un bellissimo gioco di ruolo, i partecipanti saranno catapultati in un parco magico, dove interpreteranno molti personaggi che parlano in inglese. Grazie al teatro mimico-gestuale, il mini-musical, le letture animate, i cartoni e le attività creative a tema, i bambini imparano l’inglese proprio come hanno appreso la loro lingua materna. A cura di: Hotus&Locus e Magic Teachers certificate.

Area Favoleggiando di Fiaba in Favola: un percorso con i personaggi delle fiabe più amate che interagiscono e coinvolgono il pubblico. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a un irriverente Cappellaio Matto, da una romantica Cenerentola a una fata Turchina dolce e apprensiva. E poi gran finale con una delle “tate” più famose e simpatiche che darà un significato profondo ed emozionante a tutto il percorso. A cura di: Puzzle Animazione.

Area Teatro: il “Musical La Bella e La Bestia” e lo “Spettacolo di Magia” sapranno catturare l’immaginario di tutti, fra colori, musica ed emozioni, offrendo al pubblico un’esperienza da ricordare. A cura di: Puzzle Animazione.

Area Officina delle Mani e della Fantasia: è una vera e propria officina delle idee, uno spazio nel quale la terapista occupazionale Federica Lencioni e l’arteterapeuta Ilaria Marracci guideranno grandi e piccole mani a lavorare e produrre insieme. Sei laboratori al giorno, divisi per fascia d’età, in cui i genitori potranno costruire per e con i loro bambini semplici giochi, a partire da materiale di riciclo e/o di uso comune, finalizzati a stimolare o a rafforzare le abilità proprie di ogni fase di sviluppo dei bambini dai 10 mesi ai 6 anni. Questo spazio, inoltre, mette a disposizione delle mamme e dei papà il sapere e la gentilezza della dottoressa Alessia Bertocchini (Baby Doctor), chirurgo pediatra, che sarà presente negli orari in cui non saranno in corso i laboratori, per rispondere a tutte le domande e ai dubbi dei genitori. E per finire in entrambe le giornate sarà allestita una mostra sensoriale permanente. A cura di: dott.ssa Ilaria Marracci e dott. ssa Federica Lencioni.

Area Tutti Uguali Tutti Diversi: sarà un’altra importante area permanente, animata da attività ludiche e creative sul tema della diversità. I bambini saranno coinvolti in giochi cooperativi e attività creative, sviluppando un senso comunitario di accettazione e fiducia che è alla base di ogni processo di inclusione. Da non perdere il laboratorio di Letture Animate, con un racconto illustrato breve e a seguire attività di disegno/collage collegate alla storia. E mentre i bambini saranno intrattenuti con attività creative, le mamme potranno rilassarsi allo Spazio Mamme con massaggi viso e make-up. A cura di: Ass. Down Lucca.

Area Gonfiabili: immancabile anche quest’anno l’area permanente con i gonfiabili messi a disposizione per il divertimento dei bambini. A cura di: B.C. Noleggio Gonfiabili.

Area Sportiva: un ampio spazio nel verde con attività sportive e di intrattenimento, dal ping pong al rugby, fino alla capoeira. E poi un’area curata dagli animatori di Mondo Convenienza, che per l’occasione omaggeranno tutti i bambini con simpatici gadget. A cura di: Mondo Convenienza, Rugbytots, ASD Villaggio Tennis Tavolo Lucca, Associazione Capoeira Volta Do Mundo.

Area HG Studio: un vero e proprio set fotografico in cui sarà possibile partecipare a delle mini sessioni di shooting, il tutto in stile gioioso e naturale. E a ogni famiglia sarà data in omaggio una foto stampata. A cura di: Studio HG Fotografia.

Spazio alla sicurezza anche quest’anno con i volontari della Croce Rossa Italiana, comitato Provinciale di Lucca, presenti in entrambe le giornate della manifestazione per illustrare ai visitatori le importantissime manovre di disostruzione pediatrica. E poi ancora: Il Carretto delle Bolle Giganti farà il suo ingresso a Lucca Bimbi, regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti; un clown gentile farà omaggio ai bimbi delle più belle sculture di palloncini e un altro li truccherà con i colori della fantasia. Spazio anche agli amici animali, con unasimpatica fattoria di Cqp Horses Farm Ranch. A riempire gli occhi e il cuore di meraviglia, in entrambe le giornate ci sarà la parata con i personaggi delle fiabe e lo spettacolo di chiusura con una delle beniamine più amate di sempre: Elsa di Frozen!