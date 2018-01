Lucca all’avanguardia per la lotta al cyber crime: una convention di Cna

LUCCA – Il crimine informatico si è sviluppato di pari passo con l’avanzare della tecnologia. Internet si è rivelato per molti un vero e proprio incubo, a seguito del furto dei numeri di carta di credito, di dati personali o, addirittura, dell’identità stessa.

Ed il cyber crime è uno degli argomenti di cui si è parlato alla convention annuale di una delle principali aziende che, leader in Toscana e convenzionata con la Cna, si occupa di aiutare le aziende anche a contrastare intromissioni e manomissioni dei loro sistemi informatici. Ne ha parlato Federico Calzolari della Scuola Normale Superiore.

«Tutti gli aspetti relativi alla informatica – ha confermato Francesco Ferretti della Pc System – fanno parte del nostro core business. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni software, servizi di infrastruttura e sistemi innovativi, consulenza e formazione per professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni».

Nata a Lucca, spostatasi a Bientina, la Pc System continua ad avere oltre il 40% del suo personale che viene dal nostro territorio ed è per questo motivo che la riunione si è tenuta a Lucca, all’interno del Real Collegio.

«La nostra risorsa più importante sono le persone – ha confermato Ferretti – tanti punti di vista, storie, culture, competenze che sanno di essere parte integrante di un grande gruppo. Questa è l’identità che PC System ha sviluppato negli anni, un’identità di cui andiamo fieri perché ci fa vivere il lavoro come un grande evento collettivo in cui ognuno è indispensabile».

Ed è anche per questo motivo che l’appuntamento annuale con i dipendenti ha avuto come tema il circo, interpretato come vera e propria rappresentazione artistica di squadra, nella quale ciascun circense coopera per la buona riuscita dello spettacolo.

“Il tema racchiude in sé la valorizzazione delle individualità – dice ancora Ferretti – ogni circense è un artista a sè stante, con proprie doti atletiche, fisiche, espressive, che mette a disposizione per la realizzazione dello show. Quindi l’azienda come circo, in cui le varie professionalità contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio interno ed esterno”.

Durante la convention, sul palco si sono alternati gli interventi delle diverse unità operative dell’azienda. Per ciascuna sono stati analizzati i risultati ottenuti nel 2017 e gli obiettivi per il 2018.

Sono seguiti gli interventi di Siquam, azienda specializzata nella consulenza sulla privacy nata nel grembo di PC System, e quelli dell’I-Team, un gruppo di ricerca interno a PC System, che sfrutta le nuove tecnologie IOT per sviluppare nuovi prodotti e piattaforme in grado di semplificare e velocizzare i processi lavorativi.

La conferenza è stata impreziosita dall’intervento di Andrea Veca, CEO Achab, oltre che del docente della Normale di Pisa. Alla giornata hanno partecipato anche Francesco Morgia e Antonio Laudato di Zucchetti.