Lucca: a inizio settembre torna il basket ‘nazionale’ con la riedizione del Trofeo Lovari

LUCCA – A settembre torna il Trofeo Lovari che compie 100 anni, stando alle fonti ufficiali e porta a Lucca alcune delle squadre più importanti del panorama del basket italiano. Il 7 e l’8 settembre, in memoria di Carlo Lovari, arriveranno a Lucca un quadrangolare di lusso, con la trionfatrice del Campionato Italiano, Milano, la vincitrice della Coppa Italia, Torino, la vincitrice della Coppa d’Europa, la vincitrice della FIBA Europe Cup, Venezia, e la vincitrice del Trofeo Lovari, Pistoia: team più forti di Italia che cercheranno di portare via lo scettro alla squadra toscana. Ospite d’onore sarà Larry Brown, neo nominato allenatore della Fiat Torino e il quinto allenatore della Nba per vittorie, oltre mille, l’unico ad avere vinto anche in Ncaa e l’unico ad avere conquistato una medaglia olimpica da giocatore, assistente e coach. A 78 anni la leggenda Larry Brown sbarca in Italia per allenare la Fiat Torino e a settembre sarà al Lovari, per fan e tifosi.

«In anni recenti l’associazione Amici Della Pallacanestro Luca Del Bono Onlus – ricorda la presidente Patrizia Pecchia – composta da personalità che in diversa maniera sono state e sono vicine alla pallacanestro e alla cultura del sano stile di vita centrato sull’attività fisica, hanno profuso tutto il loro impegno per rinvigorire e sostenere l’immagine dello sport e la relazione con il territorio».

Fra tutte le iniziative la principale sicuramente è la ri-edizione del Trofeo Carlo Lovari, costola importante della storia sportiva di Lucca, protagonista delle cronache internazionali negli anni ‘60-‘70 e poi abbandonato. Quattro anni fa l’idea di farlo tornare ai livelli di importanza che merita era solo un progetto, oggi, l’Associazione, insieme a tutta la città e all’Istituzioni, ci sta riuscendo.

Non è stata un caso la scelta del Teatro Del Giglio come sede di presentazione, come ha sottolineato il suo presidente, Gianni Del Carlo, «perché il teatro è e vuole essere cassa di risonanza per tutte le manifestazioni lucchesi di eccellenza».

«Siamo alla quarta edizione del nuovo corso e tante sono state le squadre che hanno richiesto di partecipare ad uno dei più importanti tornei di pre-campionato: che mostra lo stato di salute delle squadre nell’immediato inizio di stagione», dice il vicepresidente dell’Associazione, Florenzo Storelli.

Anche quest’anno altro grande protagonista sarà il baskin, che giocherà nella giornata dell’8 un suo speciale torneo e che troverà nel Lovari tutto lo spazio di promozione e comunicazione della sua grande mission.

«Il torneo celebra il desiderio e la certezza che la cultura sportiva sia, come è, un collante della nostra società civile – afferma il neo assessore Stefano Ragghianti – per questo il nostro impegno per migliorare le strutture della città sarà estremo».