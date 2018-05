“Lucca a fumetti” diventa internazionale con la nuova edizione in inglese

LUCCA – Una nuova edizione per Lucca fumetti: misteri e leggende, che segna un successo straordinario dopo l’esaurimento della prima tiratura che ha visto la luce in occasione del Lucca Comics & Games 2017. Quest’occasione è ancora più innovativa poiché vede anche una versione in inglese The Lucca Comic Book: Misteries and Legends (Pacini Fazzi editore)

Leggende, miti di Lucca, storie incredibili della città. Con Lucida, Lucrezia, il Volto Santo, la pietra dell’angelo di San Michele, Santa Zita e Ilaria del Carretto, la storia della città si trasforma in mito e le leggende si possono quasi sfiorare. Sei storie a fumetti per la città di Lucca.

L’idea vincente di Rugiada Salom, con la sceneggiatura di Antonio de Rosa e i disegni di Riccardo Pieruccini e Pierfrancesco Buonomo in versione inglese, è quella di rendere fruibile ai giovani di tutto il mondo luoghi e leggende della città di Lucca. «Adesso il libro, grazie anche al nuovo formato più maneggevole – afferma l’ideatrice Rugiada Salom -, si propone proprio come guida, così come io sempre l’ho pensato. Una guida alle leggende e alle storie attraverso i luoghi che le hanno accolte».

Il lancio in anteprima è fissato sabato 5 maggio alle 11.30 al Bar biscotteria Santa Zita in Piazza San Frediano con un brindisi offerto dal bar ospitante dell’evento. Il bar ha fatto della sua localizzazione un punto di forza: «Abbiamo inaugurato proprio in occasione della festa di Santa Zita 2018 il nostro nuovo biscotto Miracolo n. 2 – afferma difatti il titolare-. La presentazione dell’edizione inglese della guida a fumetti all’interno della quale una storia è dedicata proprio a Santa Zita sarà l’occasione per proporlo, facendo conoscere anche la bellissima storia della nostra Santa anche ai tanti turisti che stanno affollando le vie della città».

Previsti alla presentazione del volume patrocinato da Lucca Comics and Games, Comune di Lucca, Opera delle Mura di Lucca, e Associazione Lucchesi oltre alla curatrice e agli autori, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il presidente di Lucca Comics Mario Pardini e la Presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco.

L’incontro sarà moderato da Sandra Tedeschi.