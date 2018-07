Luca Menesini eletto all’unanimità presidente dell’Unione province italiane della Toscana

LUCCA – «Oggi sono diventato presidente di Upi Toscana, vale a dire il presidente della Province della Toscana. Sono molto orgoglioso perché questo ruolo di è stato affidato dai sindaci, a prescindere dal colore politico». Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, che da oggi assume la carica di presidente dell’Unione Province Italiane della nostra regione.

Un importante riconoscimento per il lavoro svolto da Menesini come presidente della Provincia di Lucca, in un momento non certamente semplice per questo ente che sta subendo le ripercussioni causate da una legge – la legge Delrio – che ne prevedeva la soppressione, mentre, a seguito del referendum, l’ente non solo continua a esistere, ma mantiene forti competenze territoriali. Un periodo nel quale si deve ridisegnare il ruolo dell’ente e definire anche le sue entrate, per far sì che possa svolgere quel ruolo che la legge gli attribuisce.

E Menesini prosegue nel suo post: «Sia i sindaci di centrosinistra, sia i sindaci di centrodestra hanno valutato positivamente il mio lavoro e hanno espresso fiducia nel mio operato: hanno capito sì che sono uno educato, ma sono anche uno che non molla e che quindi porterò ai tavoli con la Regione, con il Governo e le Autonomie Locali le necessità e i bisogni dei nostri territori» e conclude ringraziando tutti.