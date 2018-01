Loveless e Arancia Meccanica al Circolo del Cinema

LUCCA – Questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca presenta due appuntamenti di alto livello cinematografico.

Giovedì 1 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato LOVELESS di Andrey Zvyagintsev. Una coppia di genitori divorziati deve fare i conti con la scomparsa improvvisa del figlio dodicenne. Premio della giuria all’ultimo Festival di Cannes, Loveless è un’opera dall’autorialità intransigente e priva di compromessi stilistici e formali, come tutti i film di questo regista. Un cinema che si lascia scivolare su immagini di agghiacciante bellezza, su scene di impressionante asprezza e inflessibilità, che rappresenta le anime nere di personaggi, dietro ai quali c’è l’abisso morale di un paese intero, fatto di sparizioni di massa, di colpe non risolte. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 5 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai 70 anni del Circolo del Cinema di Lucca. Verrà presentato il capolavoro di Stanley Kubrick ARANCIA MECCANICA. Ultraviolenza e violenza istituzionalizzata. Un grande film con scenografie da lucido incubo, illuminazione tipo sala chirurgica, commento musicale di lancinante sadismo, un ritmo narrativo da elettrochoc e il protagonista che è diventato simbolico. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 20,00 euro per i giovedì al Centrale, o 25,00 euro comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.