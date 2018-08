Lotta all’abusivismo commerciale: oltre 700 pezzi sequestrati grazie al controllo delle spiagge

FORTE DEI MARMI – Un altro ingente sequestro di merce, con oltre 700 pezzi amministrativi requisiti, nell’ambito della lotta all’abusivismo commerciale sulle spiagge di Forte dei Marmi. Questo il risultato ottenuto nella giornata di ieri dalla Polizia Municipale, in virtù del progetto Sicurezza 2018 portato avanti dall’Amministrazione comunale, che ha così messo a segno un altro importante successo nella repressione del commercio illecito.

Una vera e propria ‘boutique ambulante’, quella che gli agenti in servizio sulla spiaggia hanno rinvenuto nella giornata di ieri. La merce – abiti e costumi da mare per donna – era stata infatti accuratamente suddivisa per serie, taglia e colore, ed esposta su di un vistoso espositore in metallo, dotato di ruote per un più agevole trasporto da uno stabilimento all’altro. Alla vista dei poliziotti il commerciante ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, che hanno poi provveduto ai controlli di rito.

Il venditore abusivo, una volta accertata la mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, è stato sanzionato ai sensi della L.R. 28/2005 con un’ammenda di importo pari a 5mila euro, ovviamente seguita dal sequestro della merce.