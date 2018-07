Lotta alla contraffazione a Forte dei Marmi: i vigili sequestrano 1355 ‘falsi’ griffati

FORTE DEI MARMI – La lotta alla contraffazione non si ferma a Forte dei Marmi e fa sequestrare alla polizia municipale fortemarmina ben 1355 pezzi. E’ stata, infatti, portata a termine un’operazione su vasta scala che ha visto l’impiego di sei agenti della municipale e che non si è limitata al solo contrasto dell’abusivismo commerciale.

L’operazione ha preso le mosse dalla perquisizione di un chiosco fisso in via Carducci che era stato affittato a una società intestata a due cittadini originari del Bangladesh, in regola con le norme di soggiorno.

Questo controllo ha fatto sì che i vigili trovassero del materiale evidentemente contraffatto: in particolare hanno trovato delle cover per smartphone e accessori di abbigliamento fintamente griffati.

Gli agenti, a quel punto, visto l’ingente quantitativo di merce trovata, hanno chiamato alcuni colleghi in supporto e hanno posto sotto sequestro tutto quello che era stato rinvenuto. Le operazioni di catalogazione hanno impegnato sei agenti che per circa tre ore hanno effettuato le operazioni di sequestro e per altrettante ore hanno proceduto alla catalogazione del materiale.

Il titolare dell’esercizio non ha opposto alcuna resistenza ed è stato denunciato a piede libero.