Lotta al bullismo ed al cyberbullismo: domani il convegno dell’AIGA di Lucca

CAPANNORI – Il Bullismo ed il Cyberbullismo rappresentano uno dei problemi sociali più rilevanti tra i bambini e gli adolescenti. Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più presenti tra i banchi di scuola e, in generale, nella società moderna e coinvolgono un numero crescente di bambini e adolescenti con conseguenze gravissime a livello psichico e fisico nelle vittime.

Il fenomeno del Bullismo è oggi in costante aumento negli ambienti più giovanili.

I dati statistici più recenti fotografano uno scenario particolarmente complesso e grave per quel che concerne gli episodi di Bullismo e di Cyberbullismo. Un dato allarmante è sicuramente questo: un ragazzino su due (il 52,7%) è stato vittima di Bullismo o di Cyberbullismo.

Conoscere e riconoscere è l’unico strumento vincente per contrastare un fenomeno che coinvolge vari settori della società: dalle forze dell’ordine agli esperti legali, dagli operatori scolastici agli psicologi ed assistenti sociali.

Lotta al bullismo ed al cyberbullismo, prevenzione dei pericoli sul web per i minori e uso consapevole dei nuovi media.

E’ su questi temi che si propone l’iniziativa di questo convegno dal titolo “Bullismo & Cyberbullismo. Riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno” che sarà tenuto dall’avvocato penalista Mauro Domenici esperto in crimini informatici e diritto penale delle nuove tecnologie, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lucca.

Scopo del convegno è quello di informare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti sul fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo che trovano massima e naturale espressione nella scuola e nella vita quotidiana degli studenti.

Il convegno sarà l’occasione anche per parlare della nuova Legge sul Cyberbullismo a tutela dei minori per prevenire e contrastare questo fenomeno, con cui per la prima volta in Italia è stato definito giuridicamente il Bullismo digitale ed è stata prevista, tra l’altro, anche la possibilità che ciascun minore sopra i 14 anni vittima di Cyberbullismo (o anche il genitore) possa chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati sensibili diffusi in Rete; se non si provvede entro 48 ore, il minore potrà rivolgersi al Garante della Privacy che interverrà direttamente nelle successive 48 ore.