Lorenzin al posto di Baccelli: rumor della vigilia o ipotesi concreta?

LUCCA – Sta sciogliendosi in queste ore come la neve al sole l’ipotesi della candidatura di Stefano Baccelli alla Camera. A prendere il suo posto sarebbe la ministra per la Salute, Beatrice Lorenzin, ‘bocciata’ dal Pd di Prato che avrebbe rimandato la candidatura al mittente. Questo, almeno, stando alle ultime indiscrezioni sulle candidature, portate alla luce dall’agenzia Dire. Lo scacchiere delle candidature si sta rilevando uno dei nodi più duri da sciogliere per il Pd e i suoi alleati – +Europa e Civica Popolare – e, ovviamente, ognuno gioca la sua partita. Lucca compresa. Che sicuramente non accetterà silenziosamente – almeno nelle stanze del partito – che venga fatto fuori un candidato radicato sul territorio, nel nome di una ‘candidatura eccellente’.

Del resto, il segretario territoriale, Mario Puppa, aveva chiarito perfettamente quello che doveva essere il profilo del candidato lucchese alla Camera: legato al territorio, con esperienza di governo e rapporti sia con la società, sia con i rappresentanti degli enti. Insomma, Stefano Baccelli.

Le prossime ore saranno cruciali per capire se l’ipotesi-Lorenzin – che sembra non voler essere candidata nei collegi marchigiani – è solo un rumor della vigilia della presentazione delle liste, oppure se veramente Stefano Baccelli deve rinunciare al trasferimento da Firenze a Roma.