L’ordinanza del Comune per i concertidi Lenny Kravitz, James Taylor and his All Stars Band e di Gianni Morandi

LUCCA – In occasione dei concerti di Lenny Kravitz, James Taylor and his All Stars Band e di Gianni Morandi, in programma rispettivamente il 18 luglio, il 20 luglio e il 22 luglio nell’ambito di Lucca Summer Festival, il sindaco ha emesso un’ordinanza che limita la vendita di alcol e di bevande in contenitori rigidi.

Nel dettaglio si vieta ai titolari dei pubblici esercizi e di esercizi commerciali, sia in sede fissa che in area pubblica che si trovano nell’area di spettacolo, compresa piazza del Giglio, in via Carrara (tra via della Mano e via del Peso), piazza XX Settembre, piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, piazza San Michele, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, dalle 14.00 del pomeriggio dei tre giorni di concerto fino alle 6.00 di ogni giorno successivo al concerto, la vendita di bevande e alimenti in contenitori rigidi, nemmeno per mezzo di distributori automatici. Sarà invece possibile per gli stessi la somministrazione in contenitori rigidi ai clienti che consumano al tavolo.

Negli stessi giorni ed orari non potranno somministrare bevande con un contenuto di alcol superiore al 5% del volume gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali sia in sede fissa che in area pubblica che si trovano all’interno dell’area di pubblico spettacolo compresa piazza del Giglio, in piazza XX Settembre, piazza San Giusto, via Veneto tra corso Garibaldi e piazza San Michele (esclusa), via San Girolamo tra corso Garibaldi e piazza del Giglio, via Beccheria angolo piazza San Michele (esclusa) e via Vittorio Emanuele angolo piazza Sant’Alessandro. Gli stessi esercenti potranno somministrare bevande alcoliche agli avventori che consumano al tavolo.