L’orchestra di fiati del Conservatorio di La Spezia porta Porgy and Bess di Gershwin davanti alla Rocca Ariostesca

CASTELNUOVO – Porgy and Bess a ingesso libero in piazza per il sabato della 16ma edizione dell’International Academy of Music Festival: il 30 giugno alle 21,15 a Castelnuovo Garfagnana (piazza Vittorio Emanuele), a ingresso libero, in scena l’opera musicale di George Gershwin eseguita nell’affascinante versione di Gil Evans. Sullo sfondo unico della Rocca Ariostesca, l’orchestra di fiati del Conservatorio Puccini di La Spezia regalerà al pubblico una delle pagine migliori della musica del ventesimo secolo, nonché una delle più note: diretti da Alessandro Fabbri, i musicisti porteranno il pubblico fino al cuore di un testo che custodisce uno dei protagonisti dell’immaginario musicale collettivo: il brano Summertime. Alla tromba, un grande solista come Manolo Nardi, per una serata di grande musica.

Domenica 1 luglio appuntamento con il “Garfagnana music tour” per inediti percorsi musicali. l’International Academy of Music Festival offre la possibilità di salire in autobus e farsi trasportare per un pomeriggio di musica e relax. Partenza ore 15,30 da Castelnuovo Garfagnana per raggiungere Sillano e Corfino con momenti di grande musica. Ai partecipanti sarà offerto un rinfresco a Corfino prima del concerto serale. Per prenotare il “Garfagnana Music tour”, che ha un costo complessivo di 8 euro: Infopoint del festival, presso Santini Viaggi, o 3336610053.

Lunedì 2 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini alle 17, appuntamento con “Spazio Giovani“ e i momenti musicali che permettono alle giovani stelle di esibirsi e dare il meglio di sé. Protagonista Soyoung Choe, già importante promessa del pianoforte. Alle 21 al via lo “Student gala” che vede alternarsi sulla scena i migliori talenti del festival. Ingresso gratuito per entrambi i concerti.

Il festival offre appuntamenti fino all’8 luglio nella Valle del Serchio, con concerti tenuti da alcuni dei migliori artisti del panorama musicale mondiale e quasi tutti a ingresso libero, 200 musicisti provenienti dai cinque continenti tra docenti e promesse della musica, il tutto organizzato dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana con il sostegno della Regione Toscana (“La Toscana dei Festival”), oltre a: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana, Regione Toscana e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Comuni di Borgo a Mozzano, Castiglione di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Villa Collemandina. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Banca Mediolanum; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana, il Centro di cultura e spiritualità Fra Benedetto.

