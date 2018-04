Lommori (FdI): ‘A Capannori la sicurezza stradale si fa solo sui media’

CAPANNORI – «La sicurezza stradale non si raggiunge con la propaganda sui media. Mentre a Lammari continuano gli incidenti, l’amministrazione continua a fare annunci sui media che tali rimangono»: lo dichiara Gianluca Lommori di Fratelli d’Italia Capannori.

«La tragedia di via dell’Ave Maria ci ricorda che sono anni che l’amministrazione promette di trovare una soluzione, ma i tempi previsti sono lunghi, cosa al quanto preoccupante se si considera che gli incidenti gravi in quel tratto di strada sono molto frequenti, sia all’incrocio con via Vecchia Pesciatina che in quello con Via di Liso poco più a Nord – sottolinea Lommori –. Altro punto nevralgico di Lammari è l’incrocio del Bar Osteria, definito dalla stessa amministrazione come uno degli incroci più pericolosi del Comune (impianto semaforico obsoleto e spesso non funzionante, mancanza di marciapiede nonostante la presenza di attività molto frequentate) e, anche in questo caso, molti annunci e nessun intervento. Che dire di via delle Ville? Mezzi che sfrecciano a velocità sostenuta a tutte le ore, nonostante per un lungo tratto in direzione Lucca non ci sia illuminazione e nel tratto all’incrocio dell’Osteria il semaforo risulti poco visibile».

«Sembra che Menesini e i suoi siano ancora fermi alla teoria, proprio come a scuola guida – chiude l’esponente FdI Capannori – ma sarebbe necessario e urgente fare qualcosa di pratico. Noi di Fratelli d’Italia siamo disponibili a ascoltare le proposte dei cittadini che vivono quotidianamente questi disagi e pericoli presso la nostra sede in via Romana 209 mercoledì dalle 19 alle 22 e sabato dalle 15 alle 17 o telefonicamente al 3406928134».