Lo “Street love food truck festival” animerà per tre giorni Borgo Giannotti

LUCCA – Weekend all’insegna dei prodotti tipici e del commercio ambulante di qualità per il quartiere di Borgo Giannotti: da venerdì 25 a domenica 27 è infatti in programma la prima edizione di “Street love food truck festival”, una tre giorni organizzata da Fd Agency in collaborazione con Confcommercio e il patrocinio del Comune che vedrà nell’area del piazzale della Croce la presenza di una dozzina di produttori provenienti da tutta Italia per presentare degustazioni, somministrazioni e vendita prelibati prodotti tipici italiani quali arrosticini abruzzesi, formaggi piemontesi, specialità di pesce e molto altro ancora. In zona saranno allestiti anche dei tavolini per gli assaggi.

A questo evento si aggiungerà nella sola giornata di domenica 27 la tradizionale “Fiera di Primavera” che si svolge ogni anno all’interno del quartiere. Attesa la presenza di decine e decine di banchi ambulanti provenienti da tutta la Toscana, che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità. Prevista anche animazione per bambini e l’apertura straordinaria per tutta la giornata dei negozi. Confcommercio ricorda e sottolinea l’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti a breve distanza dal quartiere di Borgo Giannotti.