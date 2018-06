Lo spettacolo dei Karacongoli in piazza davanti alla Pecora Nera

LUCCA – I Karacongioli, i folletti giocolieri, domani (giovedì 7 giugno) a partire dalle 18 si esibiranno nel Giardino degli Osservanti, davanti al bar “La pecora nera”. Famosi in tutta Italia per i loro spettacoli di

giocoleria, equilibrismo e i loro simpaticissimi personaggi, i Karacongioli aprono il ciclo di eventi aperti al pubblico che accompagnerà per tutta l’estate l’attività del nuovo bar di Anffas Lucca. Oltre ai laboratori creativi del martedì e del giovedì pomeriggio, rivolti in particolar modo ai ragazzi disabili, La Pecora Nera, infatti, proporrà altri eventi per aprire le porte del “circolino” alla città e creare momenti di scambio e di inclusione.

Il prossimo aperitivo alla Pecora Nera è fissato per mercoledì 20 giugno, sempre alle 18, con la musica del “Duo sinapsi” e la musica jazz e rock and roll.