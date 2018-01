Lo scambio di auguri del Partito democratico di Lucca

Tra i luoghi visitati il Villaggio del Fanciullo, storica comunità di accoglienza per minori, e la Casa Famiglia Serena, che ospita persone anziane autosufficienti in situazione di cohousing.

Un modo da parte dei militanti Pd per sottolineare l’importanza della presenza sul territorio comunale di queste strutture, che fanno dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà i propri principi ispiratori e la propria missione. E per testimoniare vicinanza e amicizia a chi non ha la possibilità di trascorrere questi giorni di festa con la propria famiglia ma che grazie all’impegno di tanti operatori e volontari riesce a recuperare una dimensione familiare e di condivisione sincera.

Gli incontri sono stati caratterizzati dalla cordialità e dalla voglia di festeggiare insieme, l’accoglienza riservata ai visitatori ha confermato la bontà dell’iniziativa che è risultata di reciproco scambio e arricchimento.