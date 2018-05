L’Istituto Storico Lucchese organizza la rievocazione storica “Le Termopili toscane”

LUCCA – L’Istituto Storico Lucchese (sez. Montecatini Monsummano) organizza, con il patrocinio del Comune di Montecatini, presso le Terme Tettuccio – Salone Portoghesi – Martedì 29 alle ore 17, la rievocazione storica “Le Termopili toscane”, Mito e Memorie della battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio 1848. Una rievocazione storica fatta di immagini, suoni e parole per ricordare insieme uno dei momenti più significativi per la storia della Toscana e dell’Italia. Roberto Pinochi conduce un incontro tra mito e memorie: un episodio dimenticato del valore degli universitari toscani nel corso della Prima Guerra d’Indipendenza.

L’incontro si svolgerà c/o il Salone Portoghesi allo Stabilimento Tettuccio e l’ingresso si intende libero per i partecipanti.