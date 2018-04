“L’isola dei giocattoli difettosi”: Andrea Brunini al McCulloughs Irish Pub per presentare il nuovo album

LUCCA – Torna a Lucca, al McCulloughs Irish Pub, il cantautore Andrea Brunini, per presentare il nuovo album “L’isola dei giocattoli difettosi”. Dopo aver inaugurato il tour invernale in apertura a Sasha Torrisi e Tolo Marton, il 2018 ha visto Andrea e la sua band (Filippo Bertolacci alla batteria e Matteo Consolati Casali al basso) collaborare con artisti come Elya e Roberto Visentin, Alteria e Finaz, chitarrista della Bandabardò, ma questi sono solo alcuni dei nomi con cui il cantautore ha condiviso e condividerà ancora il palco nei prossimi mesi.

Diviso ormai tra Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana, giovedì 26 aprile Andrea torna nella sua città e sarà al McCulloughs Irish Pub per presentare in chiave elettroacustica il nuovo disco uscito ad ottobre. Disponibile iTunes e su tutti gli store digitali, “L’isola dei giocattoli difettosi” segue il progetto precedente, “Vietato calpestare i sogni”, uscito a dicembre 2015. Stavolta non c’è un filone musicale ben definito ma Andrea attraversa molti stili, con sperimentazioni che prendono spunti anche dal punk-rock o dal rap, anche se come sempre la massima importanza è data alle parole, portando l’attenzione sulla storia che sta alla base dell’album, legando ogni brano quasi fosse un telefilm a puntate. Il singolo di lancio è “Giulia”, breve descrizione di un viaggio introspettivo ed emotivo che Andrea fa grazie alla conoscenza di una ragazza, Giulia appunto, che è la protagonista della storia che “L’isola dei giocattoli difettosi” va a raccontare.

L’album è disponibile online in anteprima sulla piattaforma SoundCloud da lunedì 9 ottobre, in concomitanza con l’uscita del secondo singolo e prima traccia del disco, “Fuori Posto”. “Fuori Posto” è un brano che si discosta dalla storia narrata, ponendo l’attenzione su uno stato d’animo, sul sentirsi appunto “fuori posto” rispetto a una società di etichette e conformismo in cui Andrea non si rivede, un giocare con le immagini che non mira a giudicare ma a mostrare un mondo differente, a cui il cantautore non sente di appartenere. Il brano, così come il video, gioca con ironia ed è questo il suo punto di forza.

Anteprima Streaming: https://soundcloud.com/andreabruninicantautore/sets/lisola-dei-giocattoli-difettosi-andrea-brunini