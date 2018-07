Lions Lucca Host: Colombini passa il testimone al nuovo presidente Maria Gloria Montinari

CAPANNORI – Si è svolta a Villa Bernardini, una delle più belle dimore storiche del territorio, la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Lucca Host, che ha concluso con una splendida festa il suo sessantaduesimo anno di attività.

Il Presidente uscente Alessandro Colombini ha illustrato alle autorità civili e lionistiche, agli ospiti ed a tutti i Soci del Club, i numerosi ed importanti progetti svolti nell’annata appena terminata, prima di passare le consegne formali alla neo presidente Maria Gloria Montinari la quale, dopo il saluto di rito, ha approfittato dell’occasione per introdurre le principali linee guida del suo programma e per presentare la squadra che la affiancherà per il prossimo anno sociale.

Nel corso della cena, dopo gli interventi del Prefetto Simonetti, del Questore Montaruli del Dirigente Scolastico Provinciale Buonriposi e la lettura del saluto inviato dal sindaco Tambellini, assente per impegni istituzionali, grande spazio ai service ed al sociale, una delle colonne portanti del Lions Club, con la consegna di un’importante donazione alla Fondazione Villaggio del Fanciullo ed all’Associazione Italiana Parkinson di Lucca, grazie al ricavato del “Concerto di Primavera”, del 12 maggio scorso al Teatro del Giglio. Un contributo che si aggiunge a quello a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla attribuito il 18 Maggio scorso con il Premio Lucca Host.

Molti i riconoscimenti assegnati ad altrettanti Soci per le loro attività a servizio della comunità nel solco delle finalità e degli scopi del lionismo: la prestigiosa onorificenza “Amico di Melvin Jones” – dal nome di colui che, 101 anni fa fondò negli U.S.A. il Lions International – è stata conferita al Baritono Lucchese Massimo Cavalletti, per i tanti eventi di beneficenza realizzati negli ultimi anni; ed ancora aGaspare Masaracchia, per la realizzazione del “Paese di Babbo Natale” a Balbano che consente ogni anno di donare attrezzature ed arredi alla Neuropsichiatria Infantile dell’ Ospedale di Lucca, ed infine al “decano” del Club Gastone Lucchesi, testimone di tanti anni di “militanza” nelle fila del Lions, ed ancora oggi Socio amato ed apprezzato da tutti.