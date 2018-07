Lions e tre donne Grabau a Villa Ginori tra Istituzioni e Vaticano

MASSAROSA – Venerdì nella suggestiva cornice di Villa Ginori di Massarosa lambita dalle acque del lago di massaciuccoli tanto caro al Maestro Giacomo Puccini, il salotto culturale di Villa Ginori, ideato e diretto dal Prof. Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza, si è arricchito della presenza di tre Nobil Donne, esponenti della stessa famiglia Grabau, ma ognuna con un propria cifra identitaria. Filosofica quella di Marcella, con una dotta relazione costituita dalle immagini mute delle cattedrali per conoscere se stessi; Creativa quella di Isabelle, esponendo la sua innovativa professione dei sapori della nostra tradizione e delle più moderne cucine fusion; infine, artistica, con l’esposizione delle opere pittoriche e dei disegni che incorniciano i cani ed i cavalli dell’aristocrazia romana relativamente a Marie-Ange.

La conferenza è stata preceduta dalla relazione del Presidente del Club Lions Pietrasanta Versilia Storica, Marchese della Fontanazza, esperto di diritto nobiliare, sulla nobile stirpe Grabau proveniente nei primi anni del 1800 da Amburgo a Livorno, con Carlo facoltoso banchiere ed armatore con l’incarico di Console generale delle Città anseatiche del mare del nord presso il Granduca di Toscana. Ha suscitato particolare interesse apprendere, dall’albero genealogico corredato degli stemmi, delle potenti alleanze matrimoniali instaurate dai Grabau già Nobili tedeschi. I quali, stabilitisi in Italia, furono ammessi alla Nobiltà livornese per ragioni di diplomazia e a quella volterrana per matrimonio, appunto con gli Inghirami e i Riccobaldi del Bava, Patrizi di Volterra. A questi si devono aggiungere i matrimoni con i Conti veneti de Lazara Pisani Zusto e i Baroni siciliani Martinez Tagliavia di San Giacomo. Ma il matrimonio che ha introdotto i Grabau sulla scena aristocratica lucchese, dove tutt’ora dimorano nelle ville di campagna, è quello dei primi anni del secolo scorso tra il Nobile Marcello e Francesca dei conti Cenami Spada, Patrizia di Lucca, figlia del Conte Cesare (erede della madre Francesca ultima dei Conti Spada patrizi lucchesi) e di Erminia dei conti Turati (di Milano).

Grazie all’accorta politica matrimoniale che i Cenami Spada adottano per le sorelle ed il fratello di Francesca in Grabau, quest’ultimi si trovano imparentati con: “i Conti Orlando (di Livorno) i Marchesi Mansi (di Lucca), i Conti Bernardini (di Lucca), i Marchesi Gavotti (di Genova), i Principi Rocco di Torrepadula (di Napoli), i Conti Malliani (di Bergamo), i Marchesi Brivio Sforza (di Milano)”.

A fare gli onori di casa ed accogliere gli ospiti le Contesse Maria e Titti Gaddi Pepoli tra gli altri hanno presenziato le istituzioni, rappresentate da S. Ecc. il Prefetto di Lucca Dott.ssa Maria Laura Simonetti e, giunto per l’occasione da Roma, Mons. Paolo Cartolari, Prelato d’Onore di Sua Santità. Non sono mancati gli esponenti dell’aristocrazia toscana come il Conte Guido Anzilotti, Donna Eugenia dei baroni Martinez Tagliavia di San Giacomo, i Nobili Lorenzo e Grazia Puccinelli Sannini, i Nobili Cesare, Michela e Gherardo Silvatici, Patrizi di Pisa, la Nob. Elisa Saccomano Rocchi Burlamacchi, l’Ing. Roberto Piccione, gli artisti Alexander von Arotin e Serghei Victor Dubin, il Prof. Avv. Fausto Giumetti dell’università di Firenze, l’esperto di moda Giorgio Fedi, l’Avv. Giò Livreri per Chaine, Maria Assunta Casaroli per le Ville Borbone, Claudia Menichini per la Fidapa ed il Prof. Mauro Mauri per la delegazione viareggina dell’Accademia della cucina italiana.

Gli ospiti si sono trattenuti fino a tarda sera a gustare le pietanze esclusivamente bio della cucina della Piaggetta e a sorseggiare buon vino delle colline lucchesi, a conclusione un’ottima e scenica torta, realizzata dalla storica pasticceria Alessia Puccinelli di Viareggio, con candeline azzurre e rosa per festeggiare il compleanno del Conte Michel d’Aragona e della fidanzata l’olandese Natasha Elfring.

Un particolare ringraziamento è stato espresso dal Presidente del Club al cerimoniere Daniela Tesconi, al Segretario Enrico Baldi e al socio Tommaso Benucci.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Massarosa, Associazione Ville Borbone e dimore storiche della Versilia, Fidapa, Accademia della cucina italiana, Ente per le Ville Versiliesi, Chaine des rotisseurs, Cavalieri di San Silvestro, Amitié Sans Frontieres e Circolo del Principe.