L’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza del lavoro

LUCCA – Prenderà il via tra poche settimane a Lucca uno dei primi progetti italiani dedicati alla sicurezza sul lavoro che utilizza massivamente l’intelligenza artificiale. Campo di applicazione il settore cartario, che in provincia di Lucca conta oltre 140 stabilimenti e 6mila 500 addetti, rappresentando di fatto il distretto più grande d’Europa.

A realizzare il progetto una cordata di aziende: la Sinergest di Capannori, che sviluppa software per la gestione dei processi aziendali, la Alleantia di Pisa, società informatica specializzata nelle soluzioni digitali per l’Industria 4.0, e Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Ogni giorno in Italia perdono la vita in media tre lavoratori: tra i principali fattori di infortunio ci sono i comportamenti scorretti connessi all’interazione uomo-macchina. Una tendenza che riscontriamo anche nel settore cartario (trasformazione). Al fine di ridurre questi eventi accidentali, partirà la fase iniziale del progetto che prevede la sperimentazione applicata a una multinazionale presente sul territorio di Barga: la Paper Converting Machine Company, produttore mondiale di macchine per la trasformazione della carta.

Speciali termocamere saranno installate in alcuni luoghi considerati “sensibili” dei macchinari prodotti e venduti da PCMC, e i relativi flussi video saranno analizzati da funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate nella piattaforma “Secure Connected Factory, la soluzione di Leonardo realizzata per la sicurezza, il monitoraggio e controllo di impianti industriali. Gli occhi digitali svolgeranno una doppia funzione: ravvisare eventuali anomalie termiche della linea produttiva (sia per fini di efficienza che per fini di sicurezza) e individuare le non conformità del processo/macchina che conducono ad azioni ritenute pericolose. In pratica, sarà come avere in parallelo un occhio da utilizzare nella ottimizzazione di tutte le fasi di produzione e nella riduzione delle operazioni manuali.

Grazie al collegamento IoT perfezionato da Alleantia, i dati di funzionamento delle macchine e relativi alla sicurezza, raccolti in tempo reale dalla piattaforma di Leonardo, saranno gestiti dal software Suite realizzato da Sinergest. Ogni giorno le informazioni raccolte – generate sia dai comportamenti scorretti che da quelli virtuosi, sempre trattati in maniera da salvaguardare l’identità dei singoli operai – saranno inviate al sistema centrale dell’azienda che le potrà analizzare per predisporre campagne di prevenzione e corsi specifici per i lavoratori. Il software Suite sarà anche in grado di inviare in tempo reale degli alert (via email e sms) ai responsabili della sicurezza per un pronto intervento in caso di emergenze.

La tutela della privacy dei lavoratori rimane un principio fondamentale: tutto è progettato per fornire dati di qualità mediante rilevazioni completamente anonime; i video delle telecamere non saranno registrati, ma solo trasformati in dati.