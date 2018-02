L’iniziativa ‘Porte aperte’ della Cna ha riscontrato un forte successo

VIAREGGIO – Artigiani ed imprenditori versiliesi si sono incontrati nella sede della Cna di Viareggio – in modo informale davanti un aperitivo – per condividere insieme esperienze, competenze e prospettive future del loro lavoro. Un’iniziativa promossa da una associazione che vuole essere vicine alle imprese e promuovere e favorire confronti ed idee in circolo. «Avere l’occasione di incontrare direttamente i nostri imprenditori – ha detto il presidente provinciale Cna Andrea Giannecchini – è per noi un evento importante per approfondire la questione sempre più attuale della rappresentanza degli interessi dell’artigianato e delle piccole imprese». Visto il particolare successo, l’iniziativa sarà proposta a breve anche per la zona di Lucca.