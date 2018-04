L’impianto sportivo Kentron Dard di Camaiore conquista la qualifica SportHabile

CAMAIORE – Prestigioso riconoscimento per l’Associazione Arcieri Kentron Dard di Camaiore che è stata insignita della qualifica di centro SportHabile per l’impianto di tiro con l’arco di via Fratelli Rosselli a Lido di Camaiore. Dopo la visita del comitato paralimpico il centro è stato riconosciuto come idoneo all’attività delle persone diversamente abili e disabili sensoriali per cui è stato costruito un apposito percorso.

La consegna della targa di riconoscimento è avvenuta nei giorni scorsi presso Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati sede della Giunta regionale Toscana. Insieme alla presidente Susy Grassini sono arrivati alla platea i saluti del Sindaco Del Dotto, impossibilitato a presenziare a causa di precedenti impegni istituzionali: “Sono molto onorato dell’invito e a nome mio e di tutta la mia Amministrazione, faccio i miei più sentiti complimenti a tutti i nuovi centri SportHabile che verranno riconosciuti, tra i quali il Kentron Dard che ci fregiamo di avere nel nostro Comune”.

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione Arcieri Kentron Dard che adesso potrà aprire la sua sede completamente, instaurando rapporti di collaborazione con tutte le associazioni del terzo settore. In vista dell’estate è già fitto il programma degli eventi che saranno organizzati dall’associazione presso la propria sede. A tal proposito, nei prossimi giorni si terrà una cerimonia ufficiale per l’apposizione della targa a cui saranno presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.