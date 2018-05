Lido di Camaiore: sabato inaugura la ruota panoramica di piazza Castracani

CAMAIORE – Sabato 2 giugno, alle 17, si terrà la cerimonia di inaugurazione della ruota panoramica di piazza Castracani a Lido di Camaiore, installata dal Moruzzi Group. Dalle 17 alle 19.30 i residenti nel Comune di Camaiore potranno salire gratuitamente sull’attrazione, alta 32 metri.

Il nuovo accordo prevede una concessione della durata di tre anni (fino al 2020) per l’installazione della ruota per un periodo non inferiore ai tre mesi, tra il 1° di giugno e il 31 agosto e non superiore ai 120 giorni (inclusi i tempi di montaggio e smontaggio); la pulizia dell’area e il pagamento del suolo pubblico a carico del concessionario. Inoltre sarà garantita l’accessibilità per i diversamente abili e l’organizzazione di iniziative a favore dei bambini delle scuole e delle colonie del Comune di Camaiore.

Nel corso dei tre anni il concessionario potrà installare una ruota di altezza superiore (fino a 50 metri) purché sia intestatario della licenza di esercizio e del codice

identificativo della stessa.