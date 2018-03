Libertas Lucca – Le Giovanissime chiudono con un successo il campionato

LUCCA – La formazione Giovanissime della Libertas Femminile batte 4 a 0 il fanalino di coda Pontedera e chiude così il campionato saldamente in quarta posizione. Adesso le ragazze di mister Filippo Del Carlo attenderanno l’inizio della fase nazionale. Ha aperto le marcature Baisi al 19’ del primo tempo, che poi si è ripetuta nel secondo al 7’ e al 15’. Il quarto gol porta la firma di Battistoni nel terzo tempo. Bella partita anche quella delle Pulcine contro i maschietti dell’Atletico Lucca che hanno pareggiato per 2 a 2 sul campo de El Nino della Santissima Annunziata. Intanto prosegue l’avventura delle ragazze rossonere al Torneo delle Regioni. Sabato le toscane hanno battuto per 5 a 0 l’Umbria, mentre domenica hanno stracciato la Campania per 2 a 0 grazie anche al gol su punizione realizzato da Alessandra Giorgetti. Grazie a questi due successi hanno staccato il pass per i quarti di finale. Oltre a Giorgetti, hanno giocato anche Elisa Buratti, Giulia Martinelli, Alessandra Vergaro, mentre il portiere Ilaria Italiano non è ancora sceso in campo. Conclusi i campionati delle Juniores e Giovanissime, dove entrambe le formazioni sono in attesa dell’inizio delle fasi nazionali e della Coppa Toscana, il torneo di Serie C riprenderà domenica 8 aprile con la gara esterna contro la Vigor Calcio.

“Anche il campionato Giovanissime – ha commentato Elena Bruno – si è concluso con un rotondo successo delle ragazze di Filippo Del Carlo, al termine di un match mai in discussione. Mi piace sottolienare anche la bella e convincente prestazione fatta vedere dalle piccole Pulcine, che hanno meritatamente pareggiato contro i maschietti del temibile Atletico Lucca. Complimenti anche alle nostre ragazze convocate in rappresentativa, che stanno dando il massimo nel Torneo delle Regioni”.