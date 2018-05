Libertas Femminile: va male alle Giovanissime; adesso attesa per le Fasi Nazionali delle Juniores

LUCCA – Si chiude con una sconfitta la stagione del team Giovanissime della Libertas Femminile. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo impattano in casa contro il Livorno per 4 a 0. Un passivo fin troppo pesante per le rossonere che nonostante tutto non hanno mai mollato fino al fischio finale. Un’annata quella delle Giovanissime ha registrato grandi soddisfazioni tra campionato ed altre competizioni. L’attività non si ferma e proseguiranno gli allenamenti in vista dei prossimi tornei. Adesso in casa Libertas Femminile occhi puntati adesso sulla formazione Juniores che domenica 3 maggio inizierà il suo cammino nelle Fasi Nazionali. Le rossonere sono inserite nel girone di ferro con Vicofertile e Lazio.

“Peccato – ha spiegato Elena Bruno – che le Giovanissime abbiano concluso con una sconfitta. Nonostante questo è stato un bel campionato dove ancora una volta ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Adesso continueremo a giocare qualche torneo, per cercare di far avvicinare anche qualche ragazza nuova al mondo del calcio femminile. Con le Juniores invece stiamo cercando di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento che ci attende nelle Fasi Nazionali”.