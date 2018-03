Libertas Femminile le Giovanissime ad un passo dalla qualificazione alla fase nazionale

LUCCA – Un altro weekend fondamentale per la Libertas Femminile. La prima squadra che gioca in Serie C affronta domenica alle 15 sul campo di San Vito il Giovanigranta Monsummano nella penultima giornata di campionato. Le ragazze di Elena Bruno ormai sono salve già da qualche domenica e vogliono chiudere nel migliore dei modi il torneo conquistando davanti al proprio pubblico un bel successo. Occhi puntati invece sulle Giovanissime, che domenica alle 11 ricevono invece la visita del fanalino di coda Pontedera sempre sul campo di San Vito. La formazione di mister Del Carlo ormai è ad un passo dalla qualificazione alle fasi nazionali. Le rossonere in classifica sono quarte dietro a Empoli, Fiorentina e Livorno, mentre dietro ad un punto hanno la Pistoiese. E proprio le orange sabato pomeriggio affronteranno la Fiorentina, in caso successo delle viola la Libertas potrebbe festeggiare anticipatamente la qualificazione. Si è concluso invece il campionato Juniores che ha visto la vittoria proprio delle ragazze di Elena Bruno. Il prossimo appuntamento sarà il 14 aprile quando inizierà la Coppa Toscana. Le fasi nazionali invece prenderanno il via nel mese di maggio. Intanto in casa rossonera c’è grande soddisfazione per la convocazione con la Rappresentativa Toscana di Alessandra Giorgetti, Elisa Buratti, Giulia Martinelli, Ilaria Italiano, Alessandra Vergaro e Caterina Martini. Le giocatrici si ritroveranno mercoledì presso la società Floriagarif di Firenze per un allenamento in vista della preparazione del Torneo delle Regioni.

“Anche in questo weekend – ha commentato Elena Bruno – abbiamo degli impegni molto importanti. Con la prima squadra affrontiamo il Giovanigranata Monsummano, mentre con le Giovanissime abbiamo l’occasione di centrare il quarto posto e di accedere anche in questo caso alle fasi nazionali. Cercheremo come sempre di dare il massimo e di portare a casa un risultato positivo. Siamo molto soddisfatte anche della convocazione delle nostre sei ragazze che dimostra ancora una volta l’ottimo lavoro che stiamo facendo”.