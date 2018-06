Libertas Femminile, la formazione juniores esce sconfitta 5 a 1 nella finale della fase nazionale

LUCCA – Non riesce nell’impresa la formazione Juniores della Libertas Femminile che esce sconfitta per 5 a 1 nella finale della Fase Nazionale giocata sabato a Firenze contro il Venezia. Un match che nonostate la battuta d’arresto ha visto le ragazze di mister Elena Bruno combattere fino al fischio finale. Per le rossonere il gol della bandiera l’ha realizzato il capitano Alessandra Giorgetti su calcio di rigore.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Elena Bruno – al di la del risultato per la bella prestazione che le ragazze hanno regalato anche in questo match. Per noi è stato una bellissima stagione costellata da risultati importanti, primo fra tutti la vittoria del campionato. Essere arrivate alla finale della Fase Nazionale è motivio di grande orgoglio per tutti. Voglio dire un grazie particolare a tutte le ragazze e a tutto lo staff che mai hanno mollato e che sono riuscite a scrivere una pagina importante nella storia del calcio femminile lucchese”.