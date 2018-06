Libertas Femminile: debutto per le Juniores nella Fase Nazionale

LUCCA – Prende finalmente il via anche per la formazione rossonera delle Juniores la Fase Nazionale. Le ragazze della Libertas Femminile saranno impegnate domenica a Parma contro il Vicofertile. Fischio d’inizio alle 15,30. Un altro importante appuntamento per le giocatrici di Elena Bruno che vogliono assolutamente ben figurare. Nella prima giornata di questo triangolare, dove la Libertas ha riposato, la Lazio si è imposta in casa propria per 2 a 0. E proprio le romane saranno il prossimo avversario delle rossonere domenica 10 giugno. Il match si dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, giocare allo stadio Porta Elisa.

<<Ci stiamo preparando nel migliore dei modi a questa gara – ha commentato Elena Bruno – le ragazze sono molto motivate e vogliamo cercare di dare il nostro meglio come sempre. Dopo la vittoria del campionato, per noi le Fasi Nazionali sono un’altra bella vetrina dove poterci mettere in evidenza e far conoscere ad altre realtà importanti il nostro progetto>>.