Libertas Femminile Asd: convocate 5 ragazze per la rappresentativa toscana

LUCCA – Soddisfazione per la società rossonera della Libertas Femminile. Sono state infatti convocate con la rappresentativa Toscana ben cinque ragazze. Si tratta di Alessandra Giorgetti, Elisa Buratti, Giulia Martinalli, Ilaria Italiano e Alessandra Vergaro. Tutte parteciperanno al raduno presso lo Stadio Castellani di Montelupo Fiorentino dove affronteranno in una gara amichevole la squadra maschile del Montelupo, in vista della preparazione per il Torneo delle Regioni.

“Siamo felici – ha commentato Elena Bruno – di questa nuova convocazione per le nostre ragazze. Per noi è motivo d’orgoglio, perché significa che il lavoro quotidiano che stiamo facendo, oltre a dare ottimi risultati per quanto riguarda le nostre formazioni offre importanti spunti per tutti gli addetti ai lavori”.