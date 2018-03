Liberi e Uguali: i risultati della prima assemblea

LUCCA – L’Assemblea lucchese di Liberi e Uguali ringrazia le elettrici e gli elettori che hanno dato fiducia alla lista in una competizione elettorale molto difficile.

Non lo nascondiamo: il voto ottenuto a livello nazionale è al di sotto delle nostre aspettative e delle nostre possibilità; a Lucca città abbiamo ottenuto un risultato significativamente migliore ma nel complesso il dato provinciale rimane insoddisfacente. Siamo consapevoli dei nostri limiti: siamo partiti tardi, non abbiamo avuto modo di coinvolgere, nei nostri incontri e nelle nostre liste, tutte le persone e i gruppi che sarebbero stati interessati, non siamo stati capaci fino in fondo di proporre la nostra alternativa alle politiche dei governi recenti.

Il risultato elettorale e la rappresentanza parlamentare costituisce comunque una solida base di partenza per proseguire nella “Nuova proposta” lanciata lo scorso 3 dicembre: la costruzione di un nuovo soggetto della Sinistra in Italia che sappia mettere al centro della propria agenda e di quella del paese i temi del lavoro nella sua quantità e nella sua qualità; della lotta alle diseguaglianze sempre più acute ed intollerabili; della difesa e dello sviluppo dei servizi universalistici; del rilancio della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca; della tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; del consolidamento e ampliamento dei diritti civili e della difesa dei fondamentali valori e principi costituzionali.

L’obiettivo e la sfida sono quelli di rimettere in campo una Sinistra capace di rappresentare una speranza e offrire una prospettiva e un riferimento politico ai lavoratori, ai ceti più deboli, ai dimenticati, ai nuovi esclusi e di offrire proposte credibili per risolvere i loro problemi, senza abbandonarli alle paure e ai risentimenti che hanno segnato questa tornata elettorale. Una Sinistra capace di tornare a fare il proprio mestiere e insieme di parlare un linguaggio nuovo e di organizzarsi in forme innovative.

Alla luce di tutto questo l ‘Assemblea Lucchese di LeU invita i coordinatori regionali e nazionali della lista a promuovere e programmare tutti i passi necessari, nei modi partecipati e democratici e nei tempi adeguati, perché, con slancio e convinzione, si proceda all’avvio di una fase costituente di un nuovo soggetto politico aperto ed inclusivo di cui la Sinistra e l’Italia hanno un vitale bisogno.

Liberi e Uguali Lucchesia