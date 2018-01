Liberi e Uguali apre la campagna elettorale alla Chiesina dell’Alba

LUCCA – A Lucca la campagna elettorale di Liberi e Uguali inizia sabato 20 gennaio: La formazione nata dalla Unione di Art.1 MDP, “Possibile” e Sinistra Italiana presenterà le proprie linee programmatiche alla Chiesina dell’Alba , via San Nicolao, 63 alle ore 15,30.

Sarà l’occasione per mettere subito in risalto i temi fondamentali su cui concentrare le iniziative future da qui alla prossima scadenza elettorale di domenica 4 marzo: libertà ed uguaglianza, che nel concreto vuol dire lavoro dignitoso, e per tutti , vuol dire diritti alla scuola, alla salute garantiti a tutte/i, vuol dire rispetto consapevole dell’ambiente, vuol dire una democrazia pienamente compiuta come la Costituzione ci garantisce e molto altro ancora.

Tutti i cittadini e le cittadine sono invitate a partecipare , perché la sintesi del programma che sarà illustrato, assumerà ancora di più sostanza, se integrato e calato sui bisogni della nostra città con il contributo di coloro che lo vorranno.

Dopo questo primo incontro, altri ne seguiranno nei vari quartieri della città.

Infatti Liberi e Uguali si è organizzata in Comitati Territoriali, che oltre a Lucca sono sorti nella Piana, in Media Valle ed in Garfagnana, proprio con l’intento di ascoltare e parlare in modo immediato e diretto, con più persone possibile.