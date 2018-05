L’housing sociale e l’abitare sociale al centro del dibattito al Festival del Volontariato

LUCCA – Quest’anno Auser ha scelto di presentare al Festival Nazionale del Volontariato l’esperienza del Progetto Auser Abitare Solidale che, da tre anni, si è costituito in una vera e propria Associazione a tema.

Sabato 12 Maggio, nei padiglioni allestiti in piazza Napoleone, dopo il benvenuto di Stefano Rosellini, presidente di Auser Territoriale, presieduta dalla presidente di Auser Toscana, Simonetta Bessi, si è svolta la tavola rotonda cui ha portato il proprio saluto Lucia Del Chiaro, assessore alle politiche sociali del Comune di Lucca soffermandosi in particolare sulle molte iniziative di housing sociale che l’amministrazione sta portando avanti e che si stanno estendendo agli altri Comuni dell’area.

Dopo di lei, Renato Campinoti, presidente di Auser Abitare Solidale, ha illustrato brevemente le finalità dell’Associazione, soffermandosi in particolare sulla crescita delle persone anziane che vivono da sole a fronte di nuove povertà e nuovi disagi tra giovani separati, persone in difficoltà di lavoro, donne vittime di atteggiamenti di violenza, stranieri regolari alla ricerca di occupazione. «La nostra iniziativa mira a togliere dalla solitudine persone anziane mantenendole nella propria abitazione e, al tempo stesso, fare degli anziani disponibili alla co-abitazione una risorsa per aiutare chi è in difficoltà».

«La nostra forza – ha aggiunto Gabriele Danesi, coordinatore dell’Associazione – sta proprio nelle molte esperienze, oltre 300 casi esaminati a Firenze e nei Comuni dell’area, e alle competenze che la nostra equipe, con 13 giovani operatori e operatrici laureati (la maggioranza volontari) ha acquisito per fare della mediazione e del monitoraggio permanente delle iniziative, i punti di forza e la garanzia di qualità della nostra esperienza».

L’apprezzamento per le nuove iniziative, a cominciare dall’esperienza del “Condominio Solidale” avviato a Campi Bisenzio in convenzione con la Misericordia locale e con la Società della salute, è stato espresso da Biancamaria Cigolotti per conto della Regione Toscana, che ha dato un sostegno significativo all’iniziativa. Così come l’Assessorato al Welfare della Regione si sente impegnato a sostenere lo sviluppo di tale iniziativa in tutta la Toscana, a cominciare da Prato dove il Sindaco ha sottoscritto una lettera d’intenti con Abitare Solidale.

«Anche nell’esperienza di Lucca – ha sottolineato Daniela Micheletti, direttrice della Fondazione Casa Lucca – c’è spazio e bisogno delle attività di Abitare Solidale per ampliare la gamma delle opportunità che offriamo ai settori più deboli della società».

Dopo il saluto di Filippo Toccafondi per conto di Cesvot, Enzo Costa, presidente di Auser Nazionale ha tirato le somme della mattinata, rilevando «il crescente successo di tale iniziativa e l’impegno di Auser, che si è già manifestato in molte realtà come Bologna, Milano, Pavia, Osimo,ecc. per creare le condizioni di uno sviluppo nazionale di questa bella pratica che ha il grande pregio di favorire la domiciliarità di una parte di anziani che altrimenti busserebbero alle porte di RSA insufficienti e costose. Dando, al tempo stesso, una risposta di solidarietà a una parte della popolazione che questi anni di crisi ha messo ai margini della società».