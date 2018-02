LeU – Iniziativa con Antonio Natali sulla cultura il 1 marzo con

LUCCA – “Con la cultura non si mangia”. Questa affermazione, pronunciata qualche anno fa da un ministro della Repubblica, è smentita dal fatto che il Italia il 2,7 % dei posti di lavoro viene dal settore dei beni e delle attività culturali. Ma siamo agli ultimi posti in Europa per la spesa nel settore, e occorre investire nella valorizzazione del nostro patrimonio e per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. Ma la cultura non è un merce e non può essere ridotta a promozione turistica: ha un valore intrinseco, dà senso e bellezza alla nostra esperienza di vita, è la condizione necessaria perché si formino cittadini consapevoli. E occorre valorizzare la straordinaria pluralità dei beni culturali e la grande ricchezza delle attività culturali. La politica degli ultimi governi ha invece privilegiato i grandi musei e pochi siti, alla luce di un modello aziendalistico poco attento al rapporto con le comunità. Di questo sarà possibile discutere con Antonio Natali, già direttore del Museo degli Uffizi e candidato di Liberi e Uguali al collegio plurinominale del Senato che comprende la Toscana Settentrionale, giovedì 1 marzo, alle 17.30, presso la chiesina dell’Alba in via San Nicolao a Lucca. Interverrano due noti esponenti della cultura lucchese: lo psichiatra Franco Bellato, molto noto anche per la sua attività di fotografo, e Ilaria Sabbatini, ricercatrice di storia medievale. Interverranno Luca Baccelli, candidato al Senato per Liberi e Uguali, e Cecilia Carmassi, candidata alla Camera.