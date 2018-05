CAPANNORI – Presso la biblioteca “Mario Tobino ” in via delle Pianacce a Camigliano lunedì 28 maggio dalle 16,30 alle 17,30 i volontari del progetto “Nati per leggere” terranno letture per bimbi da 3 a 6 anni e i loro familiari. La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.