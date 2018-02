Leonardo Dinelli: ‘Come riuscirà Santini a gestire il rapporto tra lavoro e ruolo istituzionale?’

LUCCA – Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d’informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»

Il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista.

Questa è la premessa con cui inizia la carta dei doveri del giornalista poi seguono i principi, i doveri e le responsabiltà. Ora sarebbe opportuno capire come il consigliere dell’opposizione Remo Santini riesca a conciliare il ruolo politico che riveste con quello di responsabile della cronaca di Viareggio per il quotidiano “La Nazione”. Probabilmente è una persona capace di mantenere separati i due ambiti in maniera netta e chiara ma, nel tempo, potrebbe non essere così semplice, nemmeno per lui. Scrivo questo perché credo nell’importanza dell’informazione libera, obiettiva e attenta a tutti i cittadini, capace di attenersi ai fatti e in grado di esprimere opinioni e commenti liberi da qualsiasi vincolo.

In pratica quanto è alto il livello di rischio che corre un giornalista che fa anche il politico di indirizzare i lettori verso il suo pensiero politico? Siamo certi che riuscirà a scrivere articoli mantenendo la verità sostanziale dei fatti e a seguire i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede? Ma soprattutto come riuscirà a mantenere un rapporto di fiducia tra la stampa e i suoi lettori?

Questo non vuole essere un processo alle intenzioni ma una riflessione sul rapporto tra politica e informazione e in particolare su come il consigliere Santini riuscirà a mantenere saldi i principi che sono scritti nella carta dei doveri del giornalista, che dal febbraio del 2016 sono stati accolti dal “Testo Unico dei doveri del giornalista”, visto il ruolo politico che legittimamente riveste. Il giornalista dovrebbe, ripeto, avere un ruolo imparziale nella ricostruzione delle vicende ma sappiamo bene che il confine tra imparzialità e partigianeria può essere, talvolta, labile. E allora perché prestarsi a situazioni che espongono il cronista al rischio di valicare il confine dell’imparzialità, sconfinando nella faziosità e nell’eventuale favoritismo di una parte politica? Per inesperienza? Ingenuità? Avventatezza? Mah, forse, tutto può essere. Strano però, considerando che la persona della quale stiamo parlando solo pochi mesi fa si dichiarava capofila delle liste civiche di centrodestra di tutta la provincia. Ovviamente Viareggio e Versilia incluse.

Leonardo Dinelli

Consigliere Comunale