L’energia e la forza dei Queens of the Stone Age apre il Summer Festival di fronte a circa 5mila persone

LUCCA – Partenza con il botto per il Lucca Summer Festival edizione numero 21: in circa 5mila persone hanno ‘salutato’ l’avvio di questo nuovo capitolo della kermesse lucchese, affidata ai Queens of the Stone Age.

I SUPPORTER – In realtà la prima serata del Summer ha portato sul palco di piazza Napoleone tre band: i primi sono stati i CRX, solida band stoner, anche se in effetti in qualche misura minore. Il loro è stato un live onesto, di buon rock, ma che non lascia un grande segno nella mente degli spettatori. Abbastanza anonimi, le loro canzoni non saranno mai ‘memorabili’, ma comunque hanno fatto da buona cornice alla serata.

RIVAL SONS – Altra musica, altro passo per la seconda band di supporto, salita sul palco attorno alle 21. I Rival Sons hanno dato vita a un live di tutt’altro livello. Band già affermata sulla scena internazionale, dove sono attivi del 2008, hanno portato il loro hard rock, con forti sfumature di bluse a Lucca. Un live nel quale il cantante e leader del gruppo, Jay Buchanan, non si è certo risparmiato. Con la sua voce graffiante e potente, ha fatto vibrare ed emozionare una piazza che andava via via riempiendosi. Un set non lunghissimo, quello dei Rival Sons, ma perfetto per introdurre gli headliners della serata. Nella loro scaletta, le canzoni che hanno portato al successo questa band, anche se la parte del leone l’ha fatta ‘Hollow Bones’, l’album del 2016, che li ha consegnati alla fama internazionale.

QUEENS OF THE STONE AGE – Sono da poco passate le 22, giusto il tempo dell’allestimento del palco, quando di fronte alla piazza, adesso piena di gente, appare Josh Homme e i suoi Queens of the Stone Age.

Introdotti da ‘Singin’ in the Rain’, in una sognante atmosfera da notte stellata, la canzone si trasforma nella sua ‘omologa’ di ‘…Like Clockwork’ – da cui probabilmente trae ispirazione – ‘Peeled’, dall’energia e dal tono molto diverso. Aggressiva e dirompente, ‘Peeled’ dà il via al concerto dei Qotsa, così come ci si sarebbe aspettato da questa band, dura e pietrosa come il deserto californiano. Anzi, anche le canzoni degli ultimi due anni, ‘…Like Clockword’ e ‘Villains’, dal vivo diventano più dure e concedono meno a quell’elettronica che li ha allontanati dal terreno oramai conosciuto dello stoner rock.

Josh Homme è il grande mattatore della serata. Ma del resto, oramai, i Qotsa sono Josh Homme. Che poi si circonda di musicisti di alto livello per realizzare i suoi progetti ufficiali o paralleli che siano. Ma i Queens of the Stone Age sono Josh Homme.

Ma per dimostrare che la band non si è certo ‘ammosciata’, Homme ha messo in scaletta un pezzo da ‘Era Vulgaris’, quel ‘Sick sick sick’ che trainò verso un successo – inferiore alle aspettative ma pur sempre di tutto rispetto – il quinto album dei Queens of the Stone Age.

Non concede moltissimo al pubblico, Josh, ma nonostante questo, riesce a trascinarlo in una lunga festa rock. Tanto che a un certo punto, qualche fan particolarmente innamorata del leader dei Qotsa, gli ha lanciato il reggiseno. Dono particolarmente gradito – del resto in italiano ha detto solo tre cose: ‘ciao bella’; ‘vuoi scopare’ e ‘grazie’ – da Homme che lo ha appeso all’asta luminosa accanto a sé, dove è restato per il resto del concerto.

Concerto che non ha mancato di dare i brividi in canzoni come ‘No One Knows’, tiratissima e con un’energia che da sola riesce a far muovere le chiome dei platani di piazza Napoleone, ma anche brani più nuovi e, se vogliamo, distanti dallo stoner rock classico, come ‘Evil Has Landed’ dall’ultimo ‘Villains’, in versione live hanno dato il meglio di sé.

O forse è Josh Homme che sul palco, con la sua chitarra, riesce a dare il meglio di sé. Sempre e comunque.

Canzone dopo canzone, periodo dopo periodo della band, senza pausa, con pochi discorsi – giusto l’avviso che le fotografie ‘professionali’ non sono gradite e che sarebbe intervenuta la sicurezza se c’erano macchine professionali in giro e poco altro – suono dopo suono, il concerto trascina nelle calde atmosfere del deserto californiano.

Dopo una splendida versione di ‘Gone With the Flow’, giusto qualche minuto di pausa, nemmeno il tempo di chiedere il bis, e la band torna sul palco per i due encore ‘Make it wit Chu’ e una spettacolare ‘Dead’ che ha visto Homme esaltare il pubblico con la sua chitarra.

[Foto: Laura Casotti]