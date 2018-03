L’emergenza-neve passa senza creare grossi problemi, ma crea ovunque un’atmosfera magica [Foto]

LUCCA – Puntuale, come da previsione, la neve è arrivata in tutta la provincia di Lucca. Dai monti, fino al mare, il manto bianco si è steso su tutto il territorio, dando un’immagine sicuramente suggestiva e creando relativamente pochi problemi alla cittadinanza.

Grazie, infatti, ai provvedimenti presi tempestivamente ieri – sia la chiusura delle scuole, sia la sospensione della circolazione per i mezzi pesanti – non si sono avuti problemi rilevanti per quanto concerne la viabilità. Inoltre, tutti i Comuni e la Provincia si sono attrezzati per far fronte all’emergenza, attivandosi fin dalla nottata sia per lo spargimento di sale, sia con la pulizia delle strade.

VIABILITA’ – Qualche problema si è registrato sulle grandi arterie e, in particolare, sulla via Sarzanese. Ma sostanzialmente, rispetto al passato, la circolazione non ha subito che dei rallentamenti. Più difficile, ma comunque sempre gestibile, la situazione delle strade di montagna, dove, ovviamente, la neve ha creato maggiori disagi. La Protezione civile e le ditte incaricate dai singoli Comuni, comunque, hanno lavorato affinché questo genere di problemi rimanesse contenuto. La Prefettura di Lucca, intanto, ha prorogato anche per la giornata di domani (venerdì) il divieto alla circolazione per i mezzi pesanti.

LA GIORNATA DELLA NEVE – La neve, si sa, rimane qualcosa che attrae moltissimo. Con la complicità della giornata di ‘festa’, in molti hanno deciso di trascorrere la mattinata – mentre i fiocchi continuavano a venire giù anche se accompagnati da pioggia gelata – per le strade di Lucca e sulle Mura. Un po’ per vedere com’è la città sotto la coltre di neve, spettacolo non poi così frequente, un po’ per divertirsi a fare fotografie, ma anche, semplicemente, per ‘fare a pallate’ con gli amici. In più punti, dei ragazzi si divertivano a fare palle di neve piuttosto compatte e gettarle verso gli spalti e, naturalmente, vinceva chi arrivava più lontano. Non solo, sulle cortine delle Mura sono spuntati vari pupazzi di neve: alcuni piccoli e ‘seduti’ sulle panchine, altri degni di questo nome. Insomma, non solo una giornata di ‘vacanza’ dalla scuola, ma anche una giornata di festa per moltissime persone.

DOMANI ALLERTA GIALLO – Fino alla mezzanotte di oggi (giovedì) è stato confermato l’allerta arancione per tutte le zone appenniniche, mentre scende ad allerta giallo fino alla mezzanotte di domani (venerdì) per la Garfagnana, la Lunigiana e l’Alto Mugello. Codice giallo per ghiaccio, invece, su tutta la regione fino alle 13 di domani e per pioggia e vento fino alla mezzanotte di domani.

PREVISIONI – NEVE: oggi previste residue deboli nevicate con accumuli poco significativi su tutte le zone interne di pianura settentrionali, fino a metà pomeriggio; successivamente trasformazione della neve in pioggia e nevicate che insisteranno sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto Mugello.

GHIACCIO: oggi e domani temperature in graduale rialzo ma con possibilità di valori sottozero in particolare sulle zone interne.

PIOGGIA: piogge generalmente di debole intensità più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione previste per oggi. Breve pausa nella notte e, da domattina, ancora piogge diffuse su tutto il territorio regionale, più sparse dal pomeriggio quando potranno localmente assumere il carattere di rovescio. Generale attenuazione o esaurimento dei fenomeni in serata. Cumulati medi e massimi previsti nelle prossime 36 ore: circa 15 mm medi sulle zone centro-meridionali, circa 20-30 mm medi sulle zone centro-settentrionali; circa 40-60 mm massimi sui rilievi appenninici, attorno a 30-40 mm su tutte le altre aree centro-settentrionali, generalmente fino a 20-30 mm sulle altre zone meridionali.

VENTO: vento forte orientale spazzerà oggi le zone sottovento all’Appennino. Attenuazione in serata.

LUCCA – Scuole aperte, domani mattina, nel capoluogo. Il Comune, inoltre, raccomanda la massima prudenza alla guida, chiedendo di fare la massima attenzione soprattutto al ghiaccio sulle strade collinari e nelle vallate minori. «Ognuno valuti i rischi possibili – scrive il Comune sulla pagina Fb – ed eventualmente decida se evitare di mettersi in viaggio». L’amministrazione comunale, poi, invita gli utenti dei social a non diffondere notizie false e allerte meteo falsificate, poiché questo comporterà, da parte dell’ente, la denuncia di procurato allarme alla Polizia postale. Il Centro operativo comunale della Protezione civile, aperto, per seguire l’evolversi degli eventi e le criticità sul territorio, vista la fine dell’allerta arancione, è stato chiuso alle ore 18. Anche questa serata saranno attivi i mezzi spargisale su tutte le strade comunali. Come già comunicato alcuni giorni fa, in questi giorni di intenso freddo è stato allestito un dormitorio pubblico straordinario aperto giovedì 1° marzo e domani (venerdì 2) presso il Foro Boario (via per Camaiore – Borgo Giannotti) con ingresso dalle ore 19.30 fino alle 20.30 per informazioni 800 662 999.

CAPANNORI – Dalle prime ore di questa mattina, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, ha monitorato personalmente la situazione: «Sono in giro sul territorio – ha scritto attorno alle 5:30 sul suo profilo facebook -, per controllare che non ci siano troppi disagi al risveglio delle persone. La situazione al momento è abbastanza tranquilla, con le ruote termiche si può viaggiare. Mi raccomando, andate piano». Intanto è confermata l’apertura delle scuole anche a Capannori.

PORCARI – La neve si è trasformata in acqua, l’allerta meteo viene declassata da arancione a gialla e le previsioni annunciano un generale rialzo termico dalle prossime ore. Domani, venerdì 2 marzo, scuole regolarmente aperte, compresi l’asilo nido e il centro anziani. Ascit torna a garantire anche il servizio di raccolta porta a porta.

VIAREGGIO – La neve sul mare, si sa, ha un fascino tutto particolare. La magia della coltre bianca che fa contrasto con il mare, resta una delle immagini più suggestive che questo 2018 ha voluto regalare alla nostra memoria. Mentre, però, i fiocchi cadevano sulla spiaggia, il Comune ha lavorato perché i viareggini potessero godere di questo spettacolo senza incorrere in problemi. L’emergenza maltempo, infatti, si è conclusa senza nessuna criticità particolare per Viareggio che ha già chiuso il Centro operativo comunale, mantenendo però la vigilanza della polizia municipale e dei volontari della protezione civile. I mezzi spargisale, a partire dalla mezzanotte, ripeteranno la salatura delle strade e delle aree di sosta per mezzi pesanti «Un lavoro ben fatto – commenta l’assessore alla Sicurezza Urbana Maurizio Manzo – e soprattutto ben coordinato. Ringrazio i vigili urbani, gli operai del comune e tutti i volontari: tutti sono stati preziosi per ridurre al minimo i disagi della popolazione». Inoltre, il Comune di Viareggio ha predisposto una struttura di ricovero notturno aperto anche per la prossima nottata: 10 posti letto disponibili nei locali della “torretta” (in Via Aurelia Nord sul retro della Stazione Ferroviaria) per tutte quelle persone senza fissa dimora che non hanno trovato ricovero al dormitorio di Via Cavallotti. Il servizio sarà aperto dalle 19 fino alle 8 della mattina successiva. I volontari della Croce Rossa garantiranno il servizio di accoglienza e di vigilanza notturna: sul territorio inoltre opera l’unità di strada che fornisce coperte e beni di conforto. Domani scuole aperte a Viareggio.

FORTE DEI MARMI – A causa dell’emergenza freddo che sta colpendo tutta la provincia, la Misericordia di Vittoria Apuana, su richiesta del Comune di Forte dei Marmi, a partire da questa sera (giovedì) mette a disposizione dei posti letto nella sede di via San Camillo, a disposizione di tutti coloro che si trovano in difficoltà e ne facciano richiesta. «Ringrazio l’associazione per aver accolto la nostra richiesta – ha detto Simona Seveso, consigliere comunale con delega al Sociale – e auspico che possa rappresentare un piccolo ma sostanziale e concreto aiuto». Sempre a Forte dei Marmi è stata decisa la deroga al limite di 12 ore giornaliere di accensione degli impianti di riscaldamento sia per gli edifici pubblici che per le abitazioni private. In caso di gelate, infine, proseguiranno le attività di spargimento sale e di monitoraggio degli alberi su tutto il territorio comunale.

GALLICANO – Scuole chiuse, invece, a Gallicano, dove, considerate il permanere delle avverse condizioni meteo, il Comune ha deciso di non riaprire le scuole anche per la giornata di venerdì.

CNA – C’è grande lavoro sulle strade dovuto all’abbondante precipitazione di neve che ha imbiancato la città. Alcune delle aziende che stanno lavorando per permettere di tornare ad un’attività normale sono associate alla Cna che ha espresso grande soddisfazione per l’impegno di queste ultime ore delle imprese artigiane del territorio. I mezzi di una di queste, la Toscana Costruzioni di Viviani & C., hanno lavorato tutta la notte prima con lo spargimento di sale e poi – appena ha iniziato a nevicare – hanno usato le lame sgombraneve davanti e, in contemporanea, il sale dietro. «Gli artigiani sono un punto di riferimento non solo per l’economia del territorio – ha detto il presidente Cna Andrea Giannecchini – ma anche nei momenti di difficoltà, a disposizione del Comune di Lucca e della Protezione Civile. Ci riempie di orgoglio pensare che aiutiamo imprese di eccellenza non solo fra i balneari, la nautica, le estetiste, nelle costruzioni, ma anche con gli sgombraneve più efficienti del territorio».